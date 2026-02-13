Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, решение Европейского союза отказаться от поставок газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, передает РИА «Новости».

Слота добавил, что Европейская комиссия «провалилась в такую русофобию, вплоть до ненависти, что они готовы совершить экономическую казнь Европейского союза только лишь из-за идеологического фанатизма». Он добавил, что российский газ остается самым выгодным вариантом для стран, находящихся в сфере экономического влияния Германии, в том числе и для самой Словакии.

Слота напомнил, что Еврокомиссия ранее обещала словацкому премьеру Роберту Фицо предоставить исключения для Словакии в обмен на поддержку 19-го пакета санкций против России. Однако, по его словам, Еврокомиссия не выполнила это обещание и одобрила запрет без каких-либо исключений для страны.

Политик выразил мнение, что руководству Европейской комиссии необходима замена. Он также отметил, что действия Еврокомиссии демонстрируют ее действительную готовность помогать Словакии.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении подать иск против запрета на импорт российского газа после официальной публикации постановления в феврале. Венгрия, в свою очередь, уже обратилась в суд ЕС с требованием отменить запрет на импорт российской нефти и газа.

Согласно заявлению Совета ЕС, окончательное одобрение запрета на импорт российского сжиженного природного газа вступит в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% газа, закачанного к зиме, из подземных хранилищ.

Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%.

Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.