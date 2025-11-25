Politico: Страны ЕС не продвинулись в вопросе конфискации активов России

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Politico, страны Евросоюза не сдвинулись с места в вопросе конфискации замороженных российских активов, передает ТАСС.

Дипломаты ряда стран ЕС связывают возможность изменения позиции с усилением давления от президента США Дональда Трампа, ожидая перемены в подходе Бельгии и других скептически настроенных государств. Среди обсуждаемых вариантов значится использование замороженных активов в сочетании с выпуском совместных долговых обязательств Евросоюза или с помощью прямых финансовых взносов стран-участниц.

При этом часть европейских чиновников выражает опасения по поводу концепции так называемого «репарационного кредита» для Украины, указывая на риски провала инициативы, если в данных соглашениях будут фигурировать российские деньги. По данным источников издания, в ЕС сочли «постыдным» американский вариант, при котором инвестиции российских средств в украинскую экономику обеспечивали бы передачу половины доходов в бюджет США.

В Евросоюзе также выразили обеспокоенность возможностью того, что при снятии санкций и достижении соглашения по украинскому урегулированию депозитарий Euroclear в Бельгии и власти страны будут обязаны вернуть активы России. Такая перспектива, считают евродипломаты, создает дополнительные риски для европейских налогоплательщиков.

Активно обсуждается создание юридических механизмов для использования замороженных российских средств – сейчас на Euroclear блокировано свыше 200 млрд евро, против изъятия которых выступает сам депозитарий, опасаясь судебных иска от России в случае экспроприации.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал к немедленной конфискации замороженных российских активов в Европе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что лидеры стран Евросоюза намерены разрешить вопрос с активами до декабрьского саммита ЕС.

Глава Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче российских активов.

Министерство финансов России подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию активов западными странами.