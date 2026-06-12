Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Суд арестовал сбившего пешеходов в Екатеринбурге водителя автобуса
Водителя автобуса, проехавшего на красный свет и насмерть сбившего четырех человек в Екатеринбурге, отправили под стражу на два месяца.
Ленинский районный суд избрал меру пресечения виновнику аварии, передает РИА «Новости».
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения. «Заключить под стражу на два месяца, до 10 августа», – озвучила решение судья.
Трагедия произошла в среду вечером возле храма Большой Златоуст. Икромжон Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это спровоцировало столкновение с легковым автомобилем и наезд общественного транспорта на людей.
Жертвами наезда стали четыре человека, включая девятилетнего ребенка. Количество пострадавших достигло шести. Против водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Следователи также привлекли к ответственности директора транспортного предприятия Алексея Яркова. Руководителя обвиняют в оказании небезопасных услуг. Мужчину отправили под арест до десятого августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту дорожно-транспортного происшествия.
Управлявший транспортным средством мужчина признался в случайном нажатии на педаль газа вместо тормоза.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал руководителя компании-перевозчика Алексея Яркова до 10 августа.