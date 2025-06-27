27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Блогера на Mercedes задержали за опасное шоу с пробуксовкой колес в центре Петербурга
После эффектного заезда с пробуксовкой колес на Гончарной улице в центре Петербурга водитель Mercedes оказался фигурантом уголовного дела об угрозе безопасности дорожного движения.
Полиция задержала водителя Mercedes, который устроил демонстративную пробуксовку колес на Гончарной улице Петербурга, передает РИА «Новости». Происшествие, снятое на мобильный телефон для публикации в соцсетях, произошло 25 апреля в историческом центре города.
По данным ГУ МВД, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. В ведомстве отметили, что такая практика ужесточения ответственности за уличные гонки становится новым трендом в Петербурге.
Правоохранители установили личность задержанного. Оказалось, что в 2012 году он был причастен к смертельной аварии на мотоцикле, в которой погибла 17-летняя девушка. После выхода из тюрьмы мужчина стал вести блог, публикуя видео с опасным вождением, в том числе с дочерью.
В полиции добавили, что задержанный может быть связан с теневыми схемами по обналичиванию денег и криптовалютой. Эти обстоятельства будут дополнительно проверяться. В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Ахмед Венгалби был задержан в Москве за попытку дать взятку сотруднику ДПС в 100 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за вождение в состоянии опьянения.
Мировой судья в Москве ранее приговорил блогера Эльдархана Мамаева к 15 суткам ареста за вождение по тротуарам Патриарших прудов без прав и агрессивное поведение
В мае на трассе в подмосковном Одинцове спорткар McLaren под управлением Василия Куденко врезался в отбойник и сгорел.