Блогера на Mercedes задержали за опасное шоу с пробуксовкой колес в центре Петербурга

Tекст: Мария Иванова

Полиция задержала водителя Mercedes, который устроил демонстративную пробуксовку колес на Гончарной улице Петербурга, передает РИА «Новости». Происшествие, снятое на мобильный телефон для публикации в соцсетях, произошло 25 апреля в историческом центре города.

По данным ГУ МВД, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. В ведомстве отметили, что такая практика ужесточения ответственности за уличные гонки становится новым трендом в Петербурге.

Правоохранители установили личность задержанного. Оказалось, что в 2012 году он был причастен к смертельной аварии на мотоцикле, в которой погибла 17-летняя девушка. После выхода из тюрьмы мужчина стал вести блог, публикуя видео с опасным вождением, в том числе с дочерью.

В полиции добавили, что задержанный может быть связан с теневыми схемами по обналичиванию денег и криптовалютой. Эти обстоятельства будут дополнительно проверяться. В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Ахмед Венгалби был задержан в Москве за попытку дать взятку сотруднику ДПС в 100 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Мировой судья в Москве ранее приговорил блогера Эльдархана Мамаева к 15 суткам ареста за вождение по тротуарам Патриарших прудов без прав и агрессивное поведение

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