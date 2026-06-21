Российская гимнастка Ильтерякова выиграла три золота на Кубке вызова в Пекине

Tекст: Дарья Григоренко

Российская гимнастка показала лучшие результаты в упражнениях с мячом, набрав 27,8 балла, с булавами (28,6) и лентой (27,35). Кроме того, она заняла третье место в дисциплине с обручем, получив оценку 27,7, передает РИА «Новости».

До этого спортсменка стала серебряным призером в индивидуальном многоборье.

Другая россиянка Арина Ковшова стала победительницей соревнований с обручем и завоевала бронзовую награду в упражнениях с мячом с результатом 27,1 балла.

В групповых выступлениях национальная команда также показала высокие результаты. Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в упражнениях с пятью мячами, набрав 23,7 балла. Девушки также стали третьими в программе с тремя обручами и двумя парами булав (24,65).

Международный турнир проходил в столице Китая с 19 по 21 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае София Ильтерякова завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

На этом турнире в Болгарии россиянки в общей сложности получили девять наград.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил отечественных спортсменов к международным стартам с национальным флагом.