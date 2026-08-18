Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Суд в Египте оправдал россиянина по основным обвинениям и назначил штраф
Суд в Египте назначил штраф задержанному российскому туристу
Суд в Египте оправдал задержанного в Шарм-эш-Шейхе россиянина по основным обвинениям, но назначил ему штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов, что составляет около 16,9 тыс. рублей, сообщили в посольстве РФ в Каире.
В посольстве России в Каире сообщили, что по итогам судебного заседания россиянину по основному перечню обвинений, выдвинутых в его адрес, вынесен оправдательный приговор и назначен штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов. Сумма взыскания составляет около 16,9 тыс. рублей, передает ТАСС.
При этом судебные разбирательства могут продолжиться. Прокуратура египетской провинции Южный Синай уже подала апелляцию с намерением обжаловать вынесенный приговор.
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