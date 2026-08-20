Euractiv: Швеция лишится знаменитого сюрстремминга из-за острой нехватки сельди

Euractiv сообщил об угрозе дефицита балтийской сельди

Tекст: Мария Иванова

Швеция рискует остаться без морепродуктов для приготовления традиционного блюда из ферментированной рыбы, передает РИА «Новости».

Издание Euractiv отмечает, что причиной кризиса стало резкое падение популяции сельди и трески.

«Будущее традиционного деликатеса под вопросом из-за истощения запасов балтийской рыбы… Запасы рыбы от сельди до трески резко сократились в последние годы, что приводит сокращению вылова и уменьшению поставок для приготовления сюрстремминга», – говорится в публикации.

Критическая ситуация вызвана загрязнением акватории, активным промышленным ловом и производством кормов. Исследовательский фонд Baltic Waters сообщает, что около 70% добытой шведскими рыбаками сельди перерабатывается в рыбную муку. Тенденция носит долгосрочный характер: еще в начале 2000-х запасы в ряде районов упали на 50-80% по сравнению с 1990-ми годами.

Для спасения популяции власти страны в прошлом году запретили траловый промысел в пределах 12 морских миль от берега. Ограничение будет действовать до весны 2027 года, однако его эффективность пока не оценена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Скандинавии испугались дефицита трески.

Европейский союз столкнулся с нехваткой этой рыбы на фоне антироссийских санкций.

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