Патрушев заявил о роли ТОФ в сдерживании военных угроз

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Тихоокеанский флот России укрепляет свою боевую мощь и продолжает выполнять ключевые задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости». В поздравлении по случаю Дня Тихоокеанского флота Патрушев отметил высокий профессионализм моряков и их преданность стране.

«Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах нашей страны и просторах Мирового океана», – подчеркнул Патрушев. Он также пожелал командованию, личному составу и гражданским специалистам успехов в службе и благополучия их семьям.

Ранее Патрушев подчеркивал, что военно-политическая обстановка в регионе остается напряженной на фоне роста военной активности НАТО, в том числе в АТР. Он отмечал, что Японии отводится роль восточного филиала НАТО, а агрессивные действия страны у российских границ не останутся без ответа. Российская морская политика направлена на всестороннее развитие Тихоокеанского флота и его системы базирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка Тихоокеанского флота погрузилась на максимальную глубину в Японском море. Корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море. На Бали начались учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая.