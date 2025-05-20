Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден Александра Невского
Министр иностранных дел Сергей Лавров награжден орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за значительный вклад в укрепление церковнo-государственных отношений.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден святого благоверного князя Александра Невского I степени во время пасхального приема в здании МИД, передает РИА «Новости».
Награда была приурочена к 75-летию Лаврова и его значительному вкладу в развитие отношений между Русской православной церковью и государственными институтами.
Также орденом Александра Невского II степени были награждены председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко. Решение о награждении было связано с их вкладом в развитие церковно-государственных связей.
Ранее министр иностранных дел России Лавров заявил, что Россия намерена добиться восстановления прав канонической православной церкви на Украине.