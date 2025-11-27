В суд Воронежа поступило новое дело на американца Гилмана

В суд Воронежа поступило новое дело против уже судимого в России американца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центральный районный суд Воронежа примет к рассмотрению новый эпизод по делу американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудника ФСИН. Как сообщила РИА «Новости» адвокат Ирина Бражникова, «новый эпизод, всё то же самое (ударил сотрудника ФСИН), та же статья. Это уже какое-то время прошло, следствие уже прошло, вот дело в суд пришло. Наверное, месяца два назад».

Сейчас суд также разбирает предыдущий эпизод по этому же делу. Последнее заседание не состоялось из-за того, что конвой не доставил подсудимого, уточнила Бражникова. Следующее заседание назначено на 3 декабря.

По новым материалам Гилман обвиняется сразу в двух эпизодах применения насилия к сотруднику ФСИН. Ему вменяют часть 2 статьи 321 УК РФ – это применение неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу лишения свободы за применение силы к правоохранителям.

Адвокат Гилмана подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Воронежский областной суд в апреле 2025 года ужесточил решение до 8 лет и месяца колонии строгого режима.

До этого, в апреле 2022 года Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем с половиной годам колонии за удар полицейского. 17 января 2022 года Гилмана доставили в отдел полиции за нарушение порядка в поезде и нападение на полицейского. Американец был пьян. После этого возбудили уголовное дело, а Гилмана арестовали на два месяца.