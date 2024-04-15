Мишустин: Россия и Белоруссия наращивают взаимодействие, несмотря на санкции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, несмотря на усиление санкций, Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию и выполняют Основные направления реализации договора о Союзном государстве на ближайшую трехлетку, передает ТАСС. Мишустин отметил, что в 2023 году в очередной раз установлен рекорд взаимного товарооборота, который составил 4 трлн 200 млрд российских рублей, или почти 150 млрд белорусских рублей».

Мишустин подчеркнул, что идет наращивание экспорта белорусских товаров с использованием российской транспортной инфраструктуры. «В прошлом году транзитные перевозки увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022 годом – до 20 млн тонн», – уточнил глава кабинета министров России.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии заявил, что само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах.