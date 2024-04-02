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Нарышкин оценил отношение Запада к Союзному государству России и Белоруссии
Директор СВР: Союзное государство России и Белоруссии вызывает «скрежет зубов» на Западе
Само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии.
По его словам, раздражение Запада вызывает уверенное развитие и многовековая дружба между российским и белорусским народами, и поэтому он пытается безуспешно их рассорить, передает ТАСС.
Нарышкин подчеркнул, что для того, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, Запад использует разные способы: вмешивается во внутренние дела, использует несистемную оппозицию и пропагандистскую кампанию, совершает кибератаки. Глава СВР отметил, что такие действия против Союзного государства только укрепляют единство стран.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.