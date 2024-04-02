Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.
День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.
Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».
Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».
В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.
Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».
В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.