Уфимский университет начал обучение для проекта самолета «Освей»
Первая группа кадров для проекта современного 19-местного турбовинтового самолета для региональных авиалиний белорусского производства «Освей» проходит обучение в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). Это 8 студентов-первокурсников и 10 сотрудников белорусского ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин.
Мустафин сообщил, что первая группа специалистов для проекта нового 19-местного турбовинтового самолета «Освей» проходит обучение в Уфимском университете науки и технологий, пишет ТАСС. Он добавил, что в состав группы входят восемь первокурсников университета и десять сотрудников белорусского предприятия «558 Авиационный ремонтный завод».
Мустафин подчеркнул: «На текущем этапе Республика Башкортостан выступает ключевым научно-образовательным партнером проекта. Основная задача региона – подготовка высококвалифицированных кадров и инженерное сопровождение разработки». Он также отметил, что в дальнейшем квоты на подготовку специалистов будут увеличиваться по мере выхода проекта на серийное производство.
Соглашение о подготовке кадров было подписано на июньском XI Форуме регионов России и Беларуси в 2024 году. Башкирия участвует в проекте, предоставляя уникальные компетенции УУНиТ в авиастроении и двигателестроении. В планах – включить предприятия региона в производственную цепочку и создать сервисный центр для обслуживания самолетов на базе республики.
Проект «Освей» предполагает создание современного турбовинтового самолета, который будет использоваться для региональных авиалиний и производиться совместно белорусским предприятием и российскими компаниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал выполнить обязательства перед Россией по созданию совместного самолета «Освей».
Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о завершении разработки параметров этого проекта.
Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о разработке и организации производства 19-местного воздушного судна.