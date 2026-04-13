Экс-главу дептранса Новосибирска приговорили за злоупотребления

Экс-глава дептранса Новосибирска получил полтора года колонии за злоупотребления
Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор бывшему руководителю городского департамента транспорта Константину Васильеву, однако чиновник избежал реального отбывания наказания.
Центральный районный суд признал Константина Васильева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает РИА «Новости»,. Ему назначили полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его полным отбытием, судом зачтены сроки содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По данным областной прокуратуры, с декабря 2022 года по декабрь 2023-го чиновник согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР» об эффективном использовании субсидии на 48 млн рублей. При этом он знал, что деньги не пошли на разработку проектной документации для строительства дороги.
Суд оправдал Васильева по статье о злостном неисполнении решения суда из-за отсутствия состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. Гражданский иск мэрии о взыскании ущерба прекращен, так как средства были возмещены. До вступления приговора в силу бывшему чиновнику сохранен запрет определенных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд приговорил новосибирского экс-министра ЖКХ Дениса Архипова к полутора годам колонии за должностные преступления. Ранее гособвинение запросило для этого чиновника семь лет лишения свободы.
Прокуратура Новосибирской области ранее возбудила уголовное дело о превышении полномочий против главы регионального Минпромторга Андрея Гончарова.