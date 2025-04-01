Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
Гособвинение запросило семь лет для экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова
В Центральном районном суде Новосибирска начались прения сторон по делу экс-министра ЖКХ Дениса Архипова, которому грозит семь лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями.
Как передает ТАСС, гособвинение потребовало приговорить Дениса Архипова, бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прения сторон продолжаются в Центральном районном суде Новосибирска.
Представитель прокуратуры предложил также запретить Архипову занимать должности в государственных органах в течение трех лет после освобождения. Согласно материалам дела, Архипов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, что привело к неуплате 220 млн рублей банковской гарантии в бюджет региона. В то же время прокуратура предлагает освободить его от части наказания по другой статье из-за истечения срока давности.
Архипов был задержан в марте прошлого года. Его действия связаны с банкротством регионального оператора «Экология-Новосибирск», который не выполнил обязательства по вывозу твердых коммунальных отходов. Прокуратура ранее требовала через суд взыскать средства за невыполнение обязательств, но получила отказ. Проверка, проведенная контрольным управлением правительства Новосибирской области, не выявила ущерба бюджету от действий Архипова, которые легли в основу второго уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов был задержан.