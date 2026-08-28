Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
МЧС сообщило о надвигающемся на Приморье циклоне из Китая
МЧС: На Приморье движется мощный циклон из Китая
Мощный атмосферный вихрь со стороны Китая надвинется на Приморский край в конце августа, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает МЧС России.
Новый атмосферный вихрь из Китая в ближайшие три дня может накрыть территорию Приморского края. В связи с этим все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности, передает РИА «Новости».
«С 29 по 31 августа на территорию Приморского края окажет влияние циклон со стороны КНР», – говорится в сообщении спасательного ведомства.
Специалисты уделяют особое внимание защите социально значимых объектов и безопасному пропуску паводковых вод. В министерстве добавили, что мониторинг ситуации и информирование жителей Дальневосточного федерального округа будут вестись круглосуточно.
Из-за разлива горной реки на севере Непала погибли свыше 500 человек, а судьба почти тысячи местных жителей и иностранцев остается неизвестной. В соседнем Китае после мощного схода селя пропали 558 человек.