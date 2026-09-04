В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
МИД отверг украинские предупреждения об угрозах в воздушном пространстве
Российское внешнеполитическое ведомство признало недействительными предупреждения Киева об угрозах для полетов в небе над территорией России.
Российское дипломатическое ведомство опубликовало официальный комментарий в ответ на действия Киева, которые создают прямую угрозу для гражданской авиации, говорится на сайте МИД. В настоящее время профильные органы власти России поддерживают контакт с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации – они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства», – подчеркивается в заявлении министерства.
В ведомстве добавили, что обратились к генеральному секретарю ИКАО с призывом осудить неправомерное вмешательство Украины в работу гражданской авиации. Кроме того, Москва требует принять адресные меры для немедленного прекращения подобных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил штатную работу всех систем противовоздушной обороны страны.
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