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    «До победы время есть». Как на Дальнем Востоке объединили две войны
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин поручил создать экспозиции о подвигах подростков во времена ВОВ
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    Путин предложил создать единый сервис для патриотического туризма
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 19:03 • Новости дня

    МИД отверг украинские предупреждения об угрозах в воздушном пространстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство признало недействительными предупреждения Киева об угрозах для полетов в небе над территорией России.

    Российское дипломатическое ведомство опубликовало официальный комментарий в ответ на действия Киева, которые создают прямую угрозу для гражданской авиации, говорится на сайте МИД. В настоящее время профильные органы власти России поддерживают контакт с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    «Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации – они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства», – подчеркивается в заявлении министерства.

    В ведомстве добавили, что обратились к генеральному секретарю ИКАО с призывом осудить неправомерное вмешательство Украины в работу гражданской авиации. Кроме того, Москва требует принять адресные меры для немедленного прекращения подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил штатную работу всех систем противовоздушной обороны страны.

    Международная организация гражданской авиации запустила долгий пересмотр документов для ухода от прямой оценки заявлений Украины.

    Росавиация выпустила специальное уведомление о нелегитимности действий украинской стороны.

    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины Сибига рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что провел полтора года под землей в одном бункере с Владимиром Зеленским.

    Сибига поделился подробностями пребывания в укрытии на глубине 100 метров, передает РИА «Новости».

    «Я был с Зеленским в бункере с первых минут и прожил там полтора года… 100 метров под землей», – рассказал дипломат.

    Соответствующее интервью вышло на YouTube-канале казахстанского издания Ulysmedia. Примечательно, что представитель киевских властей общался с журналистами на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В начале спецоперации Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере вместе с доверенными лицами.

    Пребывание под землей затруднило связь украинского лидера с международными партнерами.

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    4 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.

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    4 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар

    Пожар произошел в районе киевского аэропорта Жуляны с военными объектами

    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел в пятницу в Соломенском районе Киева, где располагаются аэропорт Жуляны и украинские военные объекты.

    Пожар возник на территории нежилой застройки в Соломенском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». В этом районе располагаются аэропорт Жуляны и объекты военного назначения.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт возгорания, однако точное место инцидента не указал. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что происшествие случилось именно в аэропорту Жуляны.

    Рядом с воздушной гаванью находятся предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Там производят беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, этот район известен как место размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений.

    В начале июня мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях различных инфраструктурных объектов в Соломенском районе.

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    4 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу

    Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу

    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.

    Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

    Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.

    «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.

    Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.

    Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

    Совет Международной федерации футбола в феврале отказался снимать санкции с российских сборных.

    Украинское внешнеполитическое ведомство ранее потребовало от ФИФА извинений за показ карты без Крыма.

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    4 сентября 2026, 16:29 • Новости дня
    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве

    Зеленский: Дрон ударил по кабинету главы СБУ Поклада в Киеве

    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве
    @ Igor Golovniov/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    «К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы Александра Поклада.

    В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Всем пострадавшим в результате инцидента будет оказана необходимая помощь.

    Зеленский также добавил, что поручил Покладу подготовить «адекватный и ощутимый ответ» на этот удар. Он подчеркнул, что украинские военные поддержат эти действия.

    В июле Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Накануне украинские СМИ сообщили о давнем противостоянии руководителя спецслужбы с главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    После недавней перестрелки силовиков в Киеве украинский лидер уволил начальника департамента охраны гостайны ведомства Олега Храмова.

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    4 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию

    Mediafax: Украина перенаправит импорт топлива через Румынию

    Tекст: Мария Иванова

    Киев планирует импортировать топливо через Румынию по речным и железнодорожным маршрутам, чтобы обезопасить поставки на фоне угроз черноморским портам.

    Украина будет ввозить топливо в страну по румынским железнодорожным и речным маршрутам в качестве альтернативы уязвимым черноморским портам, передает ТАСС.

    Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию.

    В условиях ударов по инфраструктуре Киев перенаправляет перевозки к дунайским портам Рени и Измаил, а также к железным дорогам на западной границе. Эти маршруты используются для экспорта и импорта, включая снабжение топливом.

    В конце августа около 80 судов ожидали прохода по Дунаю к украинским портам, причем приоритет отдавался перевозке топлива. В марте Зеленский и Дан подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, предусматривающее развитие приграничной инфраструктуры и строительство линии электропередач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью остановилось. Из-за блокады черноморских маршрутов Украина потеряла треть поставок топлива.

    Систематические удары по инфраструктуре в четыре раза сократили морские перевозки страны.

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    4 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве

    Кличко: Стена и перекрытие здания СБУ в Киеве разрушены после удара

    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    @ Agentur Wehnert/M. Granzdrorfer/Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешняя стена и перекрытия здания Службы безопасности Украины обрушились после взрыва в Киеве, на месте происшествия продолжают работу спасатели, сообщил мэр Виталий Кличко.

    Здание СБУ получило серьезные повреждения в результате взрыва в центре украинской столицы, рассказал Кличко, передает ТАСС. Инцидент привел к частичному обрушению конструкций строения.

    «Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», – написал мэр украинской столицы в своем Telegram-канале.

    Градоначальник добавил, что вспыхнувший после происшествия пожар уже удалось ликвидировать. При этом спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ.

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    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

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    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

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    4 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил о причинах катастрофы на Украине, процитировав Евангелие от Матфея на международном совещании.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ привел библейскую цитату, передает ТАСС.

    «Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его словам, путь к «майдану» и последующей трагедии начался с целенаправленного изменения национальной идентичности и исторической памяти. Именно эти процессы, как отметил глава СВР, привели к текущей катастрофической ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР оценил эффективность действий украинского государства на международной арене.

    Президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против нашей страны.

    Глава государства назвал киевский госпереворот отправной точкой для нынешних трагических событий.

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    4 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Под Мюнхеном стартовало серийное производство военных дронов для Киева

    В Германии началось серийное производство пяти тысяч беспилотников для нужд ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов средней и увеличенной дальности.

    Совместный проект компании Auterion и украинской Airlogix профинансирован правительством Германии на сумму около 300 млн евро, передает агентство DPA.

    Первая партия аппаратов уже полностью готова к отправке на Украину, пишет «Коммерсантъ».

    Всего планируется выпустить пять тысяч дронов двух различных модификаций. Международная сторона отвечает за программное обеспечение, а украинские партнеры поставляют аппаратную часть. Полное выполнение оборонного заказа ожидается к середине 2027 года.

    В ближайшем будущем создатели намерены значительно расширить производственные мощности. Для этого планируется открыть еще одну сборочную площадку на востоке Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

    Позже главы ведомств двух стран заключили договор о выпуске аппаратов BARS.

    В июле на юге Германии обнаружили засекреченное предприятие компании Helsing SE по сборке оснащенных искусственным интеллектом дронов.

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    4 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва

    Актриса Поргина: Михаил Ефремов возвращается в кино после перерыва

    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов вернется на съемочную площадку после временной паузы, необходимой артисту для погружения в режиссуру и поиска себя на театральной сцене, сообщила актриса Людмила Поргина.

    Поргина выразила уверенность, что Ефремов обязательно вернется к съемкам, передает «Газета.Ru». Сейчас артисту требуется время для поиска себя на театральной сцене.

    Вдова Николая Караченцова поддерживает выбор коллеги в пользу театра. «Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», – призналась Поргина.

    Актриса добавила, что ее супруг также ставил спектакли на первое место, а в кино снимался только в свободное время. По ее словам, Ефремов недавно вернулся к свободной жизни и теперь ищет себя в репертуаре и режиссуре, чтобы стать значимым событием в театральной среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов исполнит главную роль в драмеди «Отец. Еще отец».

    Режиссер Сергей Кальварский анонсировал съемки нового сериала с участием артиста.

    До этого Никита Михалков официально включил актера в труппу театра «Мастерская 12».

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    4 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Грузское и Никаноровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили 15 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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