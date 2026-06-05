В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин начал выступление на пленарном заседании в рамках ПМЭФ
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.
В своей речи глава государства уделит особое внимание глобальной экономике, а также затронет актуальные политические вопросы, передает ТАСС.
Помимо российского лидера, на мероприятии выступят высокопоставленные иностранные гости. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
После завершения официальных выступлений участники пленарного заседания ответят на вопросы аудитории. Дискуссия будет посвящена главным темам текущей повестки дня.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал экономическую направленность главной речи главы государства на форуме.
Накануне российский лидер провел официальные переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан в Москве.