Песков анонсировал переговоры Путина с президентом Танзании

Tекст: Алексей Дегтярёв

Путин в среду проведет переговоры с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь сообщил, что мероприятия пройдут в Большом Кремлевском дворце.

«И по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная встреча, затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостя», – заявил Песков.

После официальной части в столице глава Танзании отправится в Петербург. Там она продолжит свою работу завтра, приняв участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Этот визит стал первым для танзанийского лидера в Россию более чем за 55 лет.

Самия Сулуху Хасан выступит на пленарном заседании ПМЭФ и примет участие в российско-танзанийском бизнес-диалоге. Государственный визит продлится с 3 по 5 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава танзанийского государства Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию в рамках государственного визита.