Виновные в гибели людей при пожаре в турецком отеле получили пожизненные сроки

Суд в Турции приговорил 11 обвиняемых в пожаре в отеле к пожизненному заключению

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 11 из 32 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая, передает ТАСС. Среди осужденных оказался и владелец гостиницы, где произошла трагедия.

Пожар произошел 21 января, когда в здании гостиницы находились 238 постояльцев. В результате инцидента погибло 78 человек, в том числе много детей. Более 130 человек получили травмы различной степени тяжести.

Оставшиеся фигуранты дела получили менее строгие наказания или продолжают ожидать решения суда. Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев и вызвало широкий резонанс в турецком обществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свидетель рассказал о попытках уничтожить документы и удалить видеозаписи после гибели десятков людей на курорте Карталкая в январе.

Четырем обвиняемым по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая, где в январе погибли 78 человек, назначили домашний арест.

После трагического пожара в отеле Grand Kartal, где погибло 78 человек, для 13 арестованных обвинение потребовало по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.

Лицензии и сертификаты на работу аннулировали у 16 гостиниц в Улудаге в Турции из-за многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности.