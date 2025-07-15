Чиновники в Турции сожгли документы после трагического пожара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чиновники мэрии города Болу уничтожили документы и пытались стереть записи с камер наблюдения после пожара в отеле Grand Kartal, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah. Свидетель по делу, Эрол Озак, член правящей партии Турции, заявил в суде, что заместитель мэра Болу Седат Гюленер и неустановленный человек сжигали документы спустя несколько дней после трагедии.

По словам Озака, ему позвонил неизвестный, который сообщил, что Гюленер и еще кто-то проникли в помещение пожарной команды и уничтожили документы. «Кто-то сказал мне об этом по телефону», – приводит слова свидетеля издание. Газета также отмечает, что предпринимались попытки стереть записи видеокамер, однако детали этих действий не раскрываются.

Пожар в отеле Grand Kartal в ночь на 21 января унес жизни 78 человек. После трагедии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказать всех виновных. Владелец отеля ранее обвинил в случившемся сотрудников – шеф-повара, электрика и охранников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции задержали 11 подозреваемых по делу о лесных пожарах. За два дня в стране вспыхнули 150 масштабных лесных пожаров. В январе на курорте Карталкая пожар в отеле унес жизни десяти человек.