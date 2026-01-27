ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотников.

Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 231 беспилотник, 646 ЗРК, 27 349 танков и других бронемашин, 1 651 боевая машина РСЗО, 32 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.

ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.