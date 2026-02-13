Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.8 комментариев
Итальянский политик назвал возмутительным отстранение россиян от соревнований
Исключение россиян из международных соревнований вызывает возмущение, спорт не должен использоваться в политических целях, заявил президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано.
Тоскано заявил, что спорт не должен быть инструментом политического давления, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Международный олимпийский комитет поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства, и назвал исключение россиян бессмысленной дискриминацией.
Тоскано подчеркнул, что считает безответственным использование спорта как инструмента в конфликте, а дискриминацию российских спортсменов – неприемлемой. По его словам, наднациональные структуры должны стремиться к разрядке, а не к усилению противостояния, и любые меры против политизации соревнований заслуживают поддержки.
«Мы надеемся добиться восстановления российских спортсменов во всех областях спорта, включая любые формы дискриминации в отношении деятелей культуры. Мы выступаем против попытки использовать спорт и культуру как инструменты дегуманизации всего российского народа», – заявил политик.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, выступают в нейтральном статусе. МОК запретил демонстрации российской символики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.
МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям юных российских спортсменов с флагом и гимном.
Международная федерация самбо также разрешила россиянам участвовать в турнирах под флагом и с исполнением гимна.