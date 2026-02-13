  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 58 украинских дронов
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    18 комментариев
    13 февраля 2026, 08:32 • Новости дня

    Итальянский политик назвал возмутительным отстранение россиян от соревнований

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исключение россиян из международных соревнований вызывает возмущение, спорт не должен использоваться в политических целях, заявил президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано.

    Тоскано заявил, что спорт не должен быть инструментом политического давления, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Международный олимпийский комитет поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства, и назвал исключение россиян бессмысленной дискриминацией.

    Тоскано подчеркнул, что считает безответственным использование спорта как инструмента в конфликте, а дискриминацию российских спортсменов – неприемлемой. По его словам, наднациональные структуры должны стремиться к разрядке, а не к усилению противостояния, и любые меры против политизации соревнований заслуживают поддержки.

    «Мы надеемся добиться восстановления российских спортсменов во всех областях спорта, включая любые формы дискриминации в отношении деятелей культуры. Мы выступаем против попытки использовать спорт и культуру как инструменты дегуманизации всего российского народа», – заявил политик.

    Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, выступают в нейтральном статусе. МОК запретил демонстрации российской символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

    МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям юных российских спортсменов с флагом и гимном.

    Международная федерация самбо также разрешила россиянам участвовать в турнирах под флагом и с исполнением гимна.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    Комментарии (25)
    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    @ PJ/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпиаде-2026 после инцидента с алкоголем, сообщил Олимпийский комитет Финляндии.

    Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на Олимпийских играх-2026 из-за нарушения командных правил, связанных с употреблением алкоголя, сообщает «Фонтанка». Решение было принято Олимпийским комитетом Финляндии, и специалист в тот же день покинул олимпийскую деревню. На его место назначен Лассе Мойланен, которому будет помогать тренер женской сборной Осси-Пекка Валта.

    В официальном заявлении комитета отмечается, что руководство восприняло инцидент крайне серьезно и оперативно отреагировало на нарушение дисциплины. Медвед возглавил финскую команду летом 2024 года и стал одним из немногих иностранцев на этом посту.

    Сам Медвед уже прокомментировал ситуацию, обратившись к спортсменам, руководству и болельщикам: «Я допустил ошибку и искренне прошу прощения», – заявил тренер, добавив, что надеется на дальнейший успех команды без его участия. Подробности инцидента не раскрываются.

    Сборная Финляндии продолжит выступления на Играх без Медведа. В ближайшей программе остаются мужские соревнования на большом трамплине 14 февраля, женские соревнования 15 февраля и мужской командный турнир 16 февраля. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпиаде-2026. Организаторы признали его шлем нарушающим Олимпийскую хартию.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 01:16 • Новости дня
    Фигурист Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу на Олимпиаде в Италии на 12-й позиции, сообщают информационные агентства.

    Гуменник выступил под первым номером в короткой программе и получил 86,72 балла. Россиянин обеспечил себе выход в произвольную программу, куда проходят 24 лучших спортсмена, и выйдет в предпоследней разминке, передает ТАСС.

    Лидером после короткой программы стал фигурист из США Илья Малинин, который набрал 108,16 балла. Второе место занимает японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 103,07 балла. Третью строчку занимает француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий ледовой арены Олимпийских игр в Милане представил Гуменника как действующего чемпиона России несмотря на запрет. Болельщики пронесли российский флаг на трибуны олимпийской арены. Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за шлема, который нарушает Олимпийскую хартию, передает РИА «Новости». МОК также лишил спортсмена аккредитации и не допустил его к соревнованиям.

    В заявлении организации отмечается: »Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях».

    В МОК пояснили, что неоднократно обсуждали этот вопрос с Гераскевичем, в том числе на личных встречах. Последняя встреча прошла утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен не согласился на компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование украинским скелетонистом шлема с фотографиями погибших спортсменов.

    Ранее МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Комментарии (3)
    10 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет для украинца Владислава Гераскевича на шлем с изображением погибших коллег, но разрешил черную повязку.

    Международный олимпийский комитет подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде в Италии шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает ТАСС.

    Как сообщил директор МОК Марк Адамс, решение объяснили спортсмену на неформальной встрече. По словам Адамса, «мы сказали, что шлем противоречит рекомендациям. И после встречи мы повторили, что рекомендации действуют. Мы разрешили ему надеть в качестве исключения черную повязку, чтобы почтить память коллег и друзей». Гераскевич ранее заявлял, что МОК отказал ему в использовании такого шлема.

    Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что еще в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Гераскевич выходил после третьего заезда по скелетону с плакатом «Нет войне на Украине», и тогда МОК не стал наказывать спортсмена.

    А вот итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Болельщики Гуменника пронесли российский флаг на трибуны арены ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет.,

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет на государственную символику, передает РИА «Новости».

    Флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, которые уже давно проживают в Италии.

    «Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», – рассказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано. По ее словам, они не опасаются возможных проблем из-за флага.

    Екатерина также уточнила, что предварительно спросила у работников арены насчет возможных претензий и получила ответ, что недовольство может исходить только от других зрителей, но сама она этим не обеспокоена.

    Ранее болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на Олимпийских играх.

    Ведущий ледовой арены на Олимпиаде в Милане представил фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России, несмотря на запрет.

    Президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов пока остается без конкретного срока для решения.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 22:59 • Новости дня
    Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к программе с помощью ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника использовала искусственный интеллект для подбора музыки к короткой программе мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Италии.

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника предпринимала попытки подобрать музыкальное сопровождение к короткой программе на Олимпийских играх в Италии с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    По словам спортсмена, первоначально он планировал выступать под музыку к фильму «Парфюмер», однако из-за проблем с авторскими правами пришлось в срочном порядке искать замену.

    «Лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать», – заявил Гуменник.

    В результате фигурист выбрал композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акобяна.

    Сам Акобян подчеркнул, что смотрел выступление Гуменника и остался доволен: по его мнению, спортсмен проявил стойкость и справился с трудной ситуацией. Композитор отметил, что гордится российским фигуристом и намерен следить за Олимпиадой до конца, добавив, что даже сложные обстоятельства могут привести к удачному решению.

    Гуменник в итоге получил за короткую программу 86,72 балла. Произвольная программа на Олимпиаде состоится 13 февраля.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил фигуристу права на использование своей композиции Waltz 1805 для Олимпиады 2026 года.

    Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.


    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 07:03 • Новости дня
    Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии словацкая сборная победила финских соперников с серьезным отрывом.

    Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Словакии, передает RT.

    Главным героем противостояния стал Юрай Слафковски, оформивший дубль в ворота оппонентов. Также результативными действиями в составе победителей отметились Далибор Дворски и Адам Ружичка. У проигравших единственную шайбу забросил Ээли Толванен.

    Сборная Финляндии приехала на турнир в статусе действующего обладателя олимпийского золота. В решающем матче Игр 2022 года финские хоккеисты обыграли команду России.

    Напомним, в январе тестовая игра на новой хоккейной арене предстоящей Олимпиады-2026 прерывалась из-за серьезной проблемы с ледовым покрытием – во льду образовалась дыра.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийский спортсмен Кэм Болтон был госпитализирован с двумя переломами шеи после падения на тренировке по сноуборд-кроссу в Ливиньо, сообщил телеканал ESPN.

    Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил два перелома шейного отдела позвоночника во время тренировки по сноуборд-кроссу перед Олимпийскими играми в Италии, передает ТАСС.

    Телеканал ESPN сообщает, что после падения спортсмен почувствовал боль, но обратился за медицинской помощью лишь на следующий день, когда дискомфорт усилился.

    Рентген показал наличие переломов, после чего Болтона экстренно доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения. Олимпиада в Италии должна была стать для него уже четвертой – ранее он участвовал в Играх 2014, 2018 и 2022 годов.

    Кэм Болтон – один из самых опытных австралийских сноубордистов, серебряный призер чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая тренировка на Олимпиаде для горнолыжника Меллера завершилась эвакуацией спортсмена.

    Лыжник, который ранее прославился обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит Игры 2026 года.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Лыжник Коростелев не прошел квалификацию в спринте на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российский лыжник Савелий Коростелев не попал в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, уступив победителю Йоханнесу Клебо 12,51 секунды и заняв 35-е место.

    Лыжник Савелий Коростелев, выступая в нейтральном статусе, не сумел пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС.

    Он занял 35-е место, уступив лидеру – норвежцу Йоханнесу Клебо – более 12 секунд. В следующий раунд прошли только 30 сильнейших спортсменов.

    Соревнования проходят в итальянском Тезеро, где борьба за выход в финальные стадии остается напряженной. Победу в квалификации одержал Клебо, показав результат три минуты семь целых 37 сотых секунды. Коростелев отстал от него на 12,51 секунды, что не позволило ему продолжить выступление.

    Четвертьфинальные заезды начнутся в 14.20 по московскому времени.

    Ранее аналогичным образом завершила отбор и российская лыжница Дарья Непряева, не сумев пройти квалификацию в женском спринте. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

    Коростелеву 22 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. Несмотря на неудачу в спринте, спортсмен продолжает борьбу за медали в других дисциплинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этих соревнованиях. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Коростелева было мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне в Италии.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 05:18 • Новости дня
    Тренер Дайнеко: У Гуменника лопнул шнурок на короткой программе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой экипировки во время исполнения короткой программы на олимпийском турнире, сообщила его тренер Вероника Дайнеко.

    Во время выступления стало очевидно, что у представителя сборной возникли сложности с амуницией.

    «Шнурок действительно лопнул», – сказала Дайнеко ТАСС.

    За свой прокат Гуменник получил 86,72 балла.

    Напомним, Гуменник по завершению короткой программы оказался на 12-й позиции.

    Комментарии (0)
