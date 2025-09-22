Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Запорожье
Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье
В Херсоне и Запорожье, находящихся под контролем ВСУ, в понедельник были зафиксированы взрывы.
О взрывах в Херсоне и Запорожье сообщили украинские СМИ, передает РИА «Новости».
Телеканал «Общественное» опубликовал в Telegram сообщение: «В Херсоне слышны взрывы». Подробности произошедшего в городе не уточняются.
В Запорожье также прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет издание «Зеркало недели». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучала в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Telegram-канале издания сообщили: «Запорожье, сообщают об очередных взрывах в областном центре».
Напомним, накануне подполье в Днепропетровской области сообщило о поражении военных объектов ВСУ.
За день до этого взрывы прогремели в Запорожье, Днепропетровске и Чернигове.