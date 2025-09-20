Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Взрывы прогремели в Запорожье, Днепропетровске и Чернигове
Сразу в нескольких городах на Украине, включая Запорожье, Днепропетровск (украинское название – Днепр) и Чернигов, раздались взрывы, после чего в регионах была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.
Информация о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье поступила от агентства «Укринформ», передает ТАСС.
Известно, что в районах области, находящихся под контролем украинских властей, объявлена воздушная тревога.
В Днепропетровске также были зафиксированы взрывы, сообщает украинский телеканал «Новости. Live».
В Чернигове на севере Украины вновь прогремел взрыв, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Издание ранее уже сообщало о взрыве в этом городе. В настоящее время в Черниговской области также действует воздушная тревога.
ВС России уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Черниговской области.
Подполье в Днепропетровске заявило о поражении заводов по дооснащению техники ВСУ.
Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.