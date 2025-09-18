Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Подполье сообщило о задержке мобилизации в Запорожье из-за возможной паники
Власти на Украине воздерживаются от объявления мобилизации в Запорожье, опасаясь роста панических настроений среди граждан этого города, сообщили в пророссийском подполье.
Украинские власти не спешат с объявлением мобилизации в подконтрольном Киеву Запорожье, чтобы избежать паники среди мирного населения, передает ТАСС. Представители пророссийского подполья сообщили агентству, «губернатор киевского режима не спешит объявлять мобилизацию, чтобы не сеять панику, но люди все прекрасно понимают».
