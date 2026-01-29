Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Депутаты Франции одобрили отмену супружеского долга в браке
Парламент Франции поддержал инициативу, направленную на уточнение прав супругов и отказ от понятия супружеского долга, вызванную резонансным судебным делом.
Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, предусматривающий отмену супружеского долга, передает РИА «Новости». Согласно новым положениям, совместная жизнь супругов не будет подразумевать обязательств вступать в сексуальные отношения.
Законопроект разработали Мари-Шарлотт Гарен из партии «зеленых» и Поль Кристоф из партии «Горизонты». Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Сенат, и авторы рассчитывают на его окончательное принятие до наступления лета.
В Гражданском кодексе Франции отсутствует прямое упоминание супружеского долга, однако в нем говорится об «общности жизни» между супругами. Законопроект уточняет, что это не должно трактоваться как обязанность к сексуальным отношениям, сообщает радиостанция Franceinfo.
Поводом для внесения изменений стало дело 69-летней француженки, которую муж обвинил в разводе из-за ее отказа от интимных отношений. Супруги прожили вместе с 1984 года, у них четверо детей. В 2012 году женщина подала на развод, указав на жестокость супруга, после чего он подал встречный иск.
После партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга.