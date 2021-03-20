Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга

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НОВОСТЬ ЧАСА

Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России
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    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
    Захаровой сделали замечание из-за цветов Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга В Германии слова Байдена в адрес Путина назвали глупостью Тимати объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»

    Главная тема


    Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

    правовые последствия


    На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

    «Рокки IV»


    Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным

    «сильный ветер»


    Пушков назвал причину падения Байдена на трапе

    Видео

    «мы другие люди»


    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


    Российский авиапром избавляется от балласта

    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


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    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга

    20 марта 2021, 17:08

    Текст: Ксения Панькова

    Во Франции суд признал виновной в разводе жену, переставшую вступать в интимные отношения с мужем. Адвокат женщины назвала такое решение абсолютно устаревшим и средневековым. Некоторые юристы выступили за изменение гражданского кодекса Франции, сообщил France 2.

    По данным телеканала, понятие супружеского долга во Франции закреплено законом, а его неисполнение влечет за собой судебное наказание. Согласно гражданскому кодексу Франции, супруги обязаны вести совместную жизнь, в том числе сексуальную. При этом многие юристы сегодня выступают за отмену этой «устаревшей» обязанности, передает ИноТВ.

    Как отмечает издание, судья, вынесший решение о разводе по вине жены, переставшей вступать в интимные отношения с мужем, считает, что брак предполагает сексуальные отношения в обязательном порядке.

    «Это решение кажется мне абсолютно устаревшим, совершенно средневековым. Я считаю совершенно возмутительным, тот факт, что институт брака может использоваться для сексуального порабощения женщин», – заявила адвокат женщины.

    Она собирается направить ходатайство в Европейский суд по правам человека в попытке изменить французское законодательство. В настоящее время Гражданский кодекс требует от лиц, состоящих в браке, вести совместную супружескую жизнь.

    Доцент частного права университета Лион-3 Кристин Бидо отметила, что судьи все реже используют отсутствие сексуальных отношений как основание для вынесения решения о разводе по вине одного из супругов. При этом она также выступила за изменения гражданского кодекса.

    Изменения также поддерживает доцент частного права и криминалистики Университета Верхнего Эльзаса Жюли Маттьюсси. «Сегодня важно, чтобы люди осознавали, что супружеский долг существует, но это не нечто само собой разумеющееся. Напротив, его позволено критиковать. И разумеется, сегодня пора это сделать, пора перевернуть эту страницу в правовом поле», – считает он.

    Ранее сообщалось, что Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться. По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в России в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже.


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    Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена
       19 марта 2021, 18:49
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.

    Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

    Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.

    США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

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    Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
       20 марта 2021, 07:27
    Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.

    По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

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    Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
       19 марта 2021, 19:44
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.

    В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.

    Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.

    Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.

    «Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».

    По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

    Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний  со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.

    Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.

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    Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
       20 марта 2021, 03:44
    Фото: Nazar Furyk/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

    В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.

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    Коментарии (73)
    Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров

    19 марта 2021, 22:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.

    «Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.

    Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

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    Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
       20 марта 2021, 10:30
    Фото: REUTERS/Carlos Barria
    Текст: Наталья Ануфриева

    Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.

    Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».

    «Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.

    «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.

    «Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.

    «Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.

    «Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.

    «Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.

    «Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.

    Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.

    Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.

    Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.

    Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.

    В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

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    Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
       20 марта 2021, 00:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

    В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».

    Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

    Коментарии (60)
    Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
       19 марта 2021, 18:40
    Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos
    /Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».

    В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

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    Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве

    19 марта 2021, 19:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

    «Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», – передает ТАСС сообщение адвоката.

    По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов.

    В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту.

    Коментарии (25)
    Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
       19 марта 2021, 21:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.

    По ее словам, такой сценарий развития возможен.

    Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

    Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

    Коментарии (61)
    Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
       20 марта 2021, 05:25
    Фото: Макс Ветров/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

    Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».

    Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.

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    Коментарии (18)
    Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
       20 марта 2021, 14:25
    Фото: REUTERS/Carlos Barria
    Текст: Наталья Ануфриева

    Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.

    Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.

    Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.

    Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».

    Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.

    Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.

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    Россиянку два дня избивали в отеле в Турции

    20 марта 2021, 14:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с избитой гражданином Турции женщиной, ей помогают в контактах с полицией и посещают в больнице, заявил представитель дипмиссии.

    Представитель генконсульства сообщил, что сразу после получения соответствующей информации один из сотрудников отправился к россиянке в больницу, он посещал ее неоднократно. Женщине также оказали помощь с контактами в полиции, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, нападавший уже задержан. Ожидается, что в субботу россиянка отправится на родину.

    Ранее газета Sabah сообщила, что гражданка России познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир.

    Через некоторое время между парой возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину. Истязания продолжались два дня. Потерпевшей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.

    Ранее вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье. До этого гражданку России нашли мертвой в Анкаре после избиения мужем-турком.

    Отметим, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.

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    Стали известны причины переноса пуска «Союза»
       20 марта 2021, 09:34
    Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату – воскресенье, перед стартом в субботу был зафиксирован скачок напряжения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Рогозин заявил, что перед стартом «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать», передает РИА «Новости».

    Резервное время для пуска в воскресенье, согласно планам «Роскосмоса», должно быть то же, что и в субботу – 9.07 мск.

    Это будет четвертый российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.

    Старт будет проведен с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что после старта ракеты в 9.16 мск разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

    После этого он должен выполнить два включения маршевого двигателя для выведения на целевую орбиту южнокорейского спутника наблюдения Земли CAS500-1. Отделение аппарата намечается в 10.10 мск.

    Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.

    После еще двух включений двигателя «Фрегата» в период с 13.13 до 13.53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов – южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.

    Ранее в субботу стало известно о переносе запуска «Союза».

    Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.

    Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата.

    Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос пусковые услуги», уполномоченной «Роскосмосом» заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет «Союз-2» с российских космодромов.

    Второй старт планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.

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    Дачников предупредили о новых штрафах
       20 марта 2021, 10:45
    Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила, рассказал юрист Алексей Петропольский.

    «Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», – приводит «Прайм» слова юриста.

    Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина – от 30 сантиметров, а расстояние от кострища до ближайших строений – не менее 30 метров. По словам юриста, выполнить это требование практически невозможно при наличии дачных участков в шесть или 12 соток.

    За сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тыс.рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».

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