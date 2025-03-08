  • Новость часаПолиция Парижа разогнала манифестацию за права женщин слезоточивым газом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    23 комментария
    8 марта 2025, 22:10 • Новости дня

    Французские депутаты предложили «отменить супружеский долг»

    Партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект, направленный на «отмену супружеского долга в праве Франции».

    Партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга. Автор инициативы, депутат Сара Легрен, считает, что архаическая норма Семейного кодекса должна исчезнуть. Она поясняет, что кодекс обязывает супругов «совместно вести семейную жизнь», что может быть истолковано как обязанность на интимную близость, пишет «Коммерсантъ».

    Сара Легрен заручилась поддержкой экологов, коммунистов и партии MoDem. Она считает, что существование супружеского долга является архаизмом в современном обществе, и прогнозирует его отмену. Проблема всплыла на процессе о разводе в 2019 году, когда суд поддержал мужа, жаловавшегося на отказ в сексе. В 2025 году ЕСПЧ вынес решение в пользу жены, обвинив французскую юстицию в устаревших взглядах.

    По данным опроса, 70% женщин и многие мужчины чувствуют давление обязанных поддерживать сексуальные отношения. Законопроект Легрен направлен на предотвращение интерпретаций Гражданского кодекса и направлен на борьбу с изнасилованиями в браке.

    По мнению Сары Легрен, решение ЕСПЧ ясно дает понять: согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. Соответственно, после изменения статей Семейного кодекса французские суды больше не смогут требовать от женщин и мужчин какой бы то ни было интимной близости.

    Ранее в 2019 году суд во Франции признал жену виновной в разводе из-за прекращения интимных отношений с мужем.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Коментарии (11)
    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

    Коментарии (33)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

    Лавров сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона

    Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Лавров отметил, что в отличие от Наполеона и Гитлера, которые открыто заявляли о необходимости завоевания России, Макрон «не очень изящно заявил», что необходимо противостоять России для защиты Франции и Европы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Макрон может принять бездумные решения ради спасения своей репутации, которая уже «безнадежно растоптана» во Франции.

    При этом глава МИД России отметил, что риторика французского президента указывает на желание укрепить свои позиции внутри страны, и такие действия могут привести к опасным последствиям во внешней политике.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем – «атомным Оле-Лукойе».

    Напомним, президент Франции в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

    Макрон также заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал авантюрой предложение Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС.

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 17:27 • Новости дня
    Eutelsat готов поставить Киеву 40 тыс. терминалов на замену Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская компания Eutelsat готовится увеличить количество терминалов связи на Украине, достигнув отметки в 40 тыс. штук в ближайшие месяцы, что позволит заменить текущие системы Starlink.

    Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.

    В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.

    По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.

    Коментарии (5)
    6 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Медведев предсказал исчезновение Макрона в 2027 году

    Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда к 14 мая 2027 года

    Медведев предсказал исчезновение Макрона в 2027 году
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, заявив о скором исчезновении французского лидера в 2027 году, когда завершится его президентский срок.

    Медведев прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о России как об угрозе, передает РИА «Новости».

    «Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», – написал на английском языке Медведев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил на канале BFMTV, где заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (11)
    6 марта 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой

    Эксперт Анпилогов: Франция с ядерным оружием похожа на слепого безрогого носорога

    Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Эммануэля Макрона использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС выглядит как авантюра. У Парижа нет ни технических, ни технологических, ни военных возможностей, чтобы реализовать задуманное, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода «миротворческих сил» на Украину и необходимости растягивания французского «ядерного зонтика» на Европу выглядит авантюрой», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что в отличие от Британии, которая координирует усилия в ядерной сфере с США, Франция автономна. Но система сдерживания у республики далеко не полная. «Так, у французов есть свои носители ЯО. Среди них – в частности, подводные лодки. Правда, на боевом дежурстве находится всего одна. Представьте: ее засекут, уничтожат, и у Франции мгновенно появляется «дырка» в «зонтике», – рассуждает собеседник.

    «У Парижа также есть три эскадрильи: одна – техническая и две – боевые. Они снабжены истребителями Dassault Rafale, на которых стоят крылатые сверхзвуковые ракеты ASMP. Самая старая из них – это разработка 1980-х годов, но дважды модернизированная. Дальность ракет составляет от 300 до 500 километров», – указал эксперт и назвал это «классическим тактическим ядерным оружием».

    При этом у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности, продолжил аналитик. «Речь идет о радарах, которые могли бы зафиксировать пуск баллистических ракет. А их наличие является обязательным условием для нанесения ответного или ответно-встречного удара», – пояснил Анпилогов.

    Он отметил, что единственный на континенте радар расположен в Британии, но он не европейский, а американский и входит в общую систему раннего предупреждения стран НАТО. «Фактически Париж лишен глаз», – подчеркнул собеседник. Наконец, «вишенкой на торте» является отсутствие у французов систем противоракетной обороны.

    «ЕвроПРО – комплексы, развернутые в Восточной Европе, – это собственность США. Установки и оборудование произведены компанией Lockheed Martin и обсуживается американскими специалистами», – напомнил эксперт. Он иронично назвал Францию «слепым безрогим носорогом».

    Залатать эти «дыры» у Пятой республики сейчас нет ни ресурсов, ни времени. «Во-первых, речь пойдет о десятках миллиардов долларов, которые придется выделять в ущерб социальной сферы, и десятилетиях. Если Париж хочет в одиночку восполнить пробелы, то задача представляется из области фантастики», – считает Анпилогов.

    Пока же для самой Франции недостаточен собственный зонтик. «Он опирается во многом на те структуры, которые предоставляют Штаты. Да, теоретически, растягивать его можно до бесконечности на весь континент. Но это будут абсолютно демонстративные усилия, которые приведут не к поднятию уровня безопасности, а, наоборот, сделают Европу более уязвимой», – детализировал спикер.

    Тем не менее, для Москвы идеи распространения «ядерного зонтика» в Европе несут определенную угрозу. «Речь идет о ядерных бомбах, которые могут быть использованы нашими оппонентами, например, против той же Калининградской области», – уточнил собеседник.

    Он объясняет: проблема тактического ядерного оружия заключается в том, что его носителями являются обычные истребители-бомбардировщики. «Отличить, летит ли машина с обычными ракетами или с ядерным оснащением – крайне затруднительно. Поэтому если, скажем, в Германии будет размещена такая техника, это станет фактором дестабилизации», – заключил Анпилогов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. «Мы вступаем в новую эпоху», – заявил он, отметив, что Россия якобы стала «угрозой» для Парижа и Европы в целом.

    Международная обстановка, по оценке французского лидера, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы. «Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием», – считает Макрон.

    Политик уточнил, что Париж будет увеличивать расходы на вооружение, и весь Старый свет, как полагает он, должен бросить силы на укрепление обороны. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», – заявил президент.

    На этом фоне он сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. При этом он подчеркнул: «решение [о применении ЯО] всегда было и будет в руках французского президента». По словам Макрона, дискуссия станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

    Ранее газета The Telegraph сообщала, что республика может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отмечало, что французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

    Франция – одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя выступление французского лидера, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию: «Он (посол) намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?»

    Захарова также с иронией отметила, что выступление Макрона получилось «по-настоящему весенним». Она обратила внимание на слова политика о «самой мощной» армии в Европе и заметила, что Владимир Зеленский с этим бы не согласился. «Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», – написала представитель МИД в Telegram-канале.

    Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. Между тем Британия и Франция решили представить президенту США коалицию «Европа плюс» – в нее войдут европейские страны, готовые и дальше оказывать поддержку Украине. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Коментарии (6)
    6 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине, о чем сообщил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню, подчеркнув, что страна обладает собственными возможностями в этой сфере.

    Франция продолжает делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщает ТАСС.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил эту информацию в интервью радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Франция имеет собственные разведывательные возможности и активно использует их для поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса. ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной, что стало еще одним шагом к снижению поддержки Киева со стороны Запада.

    Коментарии (8)
    7 марта 2025, 03:58 • Новости дня
    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции

    Фицо выступил против «ядерного зонтика» Франции над Словакией

    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.

    «Я не хочу, чтобы Словакия была частью «ядерного зонтика» Франции, не хочу», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Он пояснил, что в таком случае использование ядерного оружия будет зависеть от воли Парижа. Фицо подчеркнул, что не может поддержать такое решение.

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».


    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 01:00 • Новости дня
    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию

    Захарова прокомментировала заявления Макрона о российской угрозе и визите посла Франции

    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу назначения нового посла Франции в Россию на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, подчеркнув противоречивость политики Парижа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы во время выступления перед гражданами.

    В свое Telegram Захарова выразила недоумение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, задавшись вопросом о логике такого назначения в условиях заявлений Макрона.

    Дипломат отметила, что намерения посла развивать отношения с Россией противоречат словам президента Франции, который заявил о планах увеличения военного бюджета и обсуждения использования ядерного оружия для защиты ЕС. Захарова иронично отметила, что Макрон считает французскую армию «самой мощной» в Европе, упомянув, что Зеленский придерживается аналогичного мнения о своих вооруженных силах.

    Захарова подчеркнула, что данное заявление Макрона прозвучало «по-настоящему весенним», и добавила, что теперь Макрон и Зеленский нашли «общее занятие по измерению» своих армий, что, по ее мнению, указывает на непоследовательность внешней политики этих стран.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (3)
    7 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Посол Келин: Участие Британии и Франции усложнит переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции с их советами может усложнить переговоры по Украине.

    Келин в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что предыдущий опыт переговоров с украинской стороной показал их сложность, передает ТАСС.

    По словам дипломата, если европейские страны серьезно займутся посредничеством, это приведет к тому, что украинская сторона может начать маневрировать на своих позициях и ссылаться на европейских посредников.

    «Все это уже было, все это мы уже проходили», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов
    КС Румынии отклонил жалобы против регистрации кандидатом в президенты Джорджеску
    Появилось видео позиций ВСУ в Судже под ударами ВКС России
    Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях
    Дубов победил Ниманна и получил право на детектор лжи для американца
    Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............