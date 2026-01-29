Минфин предложил ограничить вес вывозимого за границу россиянами золота в слитках

Минфин внес в кабмин предложения по ограничению вывоза физлицами золота в слитках

Tекст: Ольга Иванова

Минфин внес в правительство проект указа, который ограничивает вывоз физлицами золота в слитках до 100 граммов, передает РИА «Новости». Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, документ согласован со всеми заинтересованными ведомствами и сейчас находится на рассмотрении в кабмине. «Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», – отметил Моисеев.

Первоначально обсуждалась идея установить лимит на вывоз в денежном эквиваленте – 10 тыс. долларов, аналогично правилам по валюте, однако разработчики решили остановиться на пороге по массе золота. Инициатором введения ограничения стала ФТС России еще в 2023 году на фоне роста подозрительных операций с драгметаллами.

Росфинмониторинг отмечал, что в 2023 году россияне приобрели десятки тонн золота, часть из которого была затем вывезена за рубеж. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, свободный вывоз драгметалла стимулировал покупку золота за рубли в России и последующую продажу за валюту за рубежом. Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг продолжительное время обсуждали детали регулирования, поскольку по ключевым параметрам были разногласия между ведомствами.