В Петербурге собрались штрафовать за запуск беспилотников в метро

Депутаты петербургского заксобрания поддержали в первом чтении поправки в закон, согласно которому предлагается штрафовать граждан за запуск беспилотников в метро, а также граждан, которые заходят в подземку без обуви или без одежды, и провозят животных без клеток.

В Петербурге городские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», регламентирующие штрафы за нарушения правил пользования и технической эксплуатации метро. Документ на рассмотрение внес губернатор Александр Беглов, передает «Интерфакс».

Согласно этому документу штрафовать на 100-500 рублей предлагается граждан, которые заходят в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде, везут плохо пахнущую ручную кладь. Таким же штрафом накажут тех, кто провезет животных вне клеток, контейнеров с глухим дном, сумма измерений которых не превышает 150 см, за исключением собак-проводников на поводке с соответствующими документами.

Также предлагается штрафовать граждан, которые залезли на крышу вагона или другие элементы поездов, спустились на пути, бросили туда предмет, пытались самостоятельно что-то с них достать – на сумму от 500 до 3 тыс. рублей.

На ту же сумму предлагается штрафовать за запуск беспилотников, нарушение правил поведения на эскалаторах и траволаторах (движущиеся бесступенчатые дорожки), за открытие дверей вагона во время движения или остановок поезда, а также станционных дверей на станциях закрытого типа, либо препятствование их открытию или закрытию, за задержку отправления поезда, подключение к электрическим сетям метро без разрешения, например, для зарядки телефона, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Играть на музыкальных инструментах и использовать звукоусиление можно будет только с разрешения метрополитена, в противном случае штраф составит 1-3 тысячи рублей. За разведение костров предлагается штрафовать на 2-5 тыс. рублей.

Кроме того штрафы грозят тем, кто предлагает другим пассажирам что-либо купить, обменять, погадать им, а также занимается благотворительной деятельностью без разрешения перевозчика, предлагается утвердить в размере 1-5 тыс. рублей. За провоз без чехла самокатов, велосипедов, сноубордов, лыж, санок и коньков предлагается штрафовать на сумму от 300 до 2 тыс. рублей.

Штраф в 1-3 тыс. рублей предлагается ввести за политические, агитационные, религиозные, культурные и спортивные мероприятия в вагонах и в целом в метро без письменного разрешения перевозчика.

При этом, прописанный ранее штраф в 1-5 тыс. рублей за то, что гражданин не сообщил дежурному по станции о падении человека на пути, из закона предлагается изъять.

Несколько депутатов раскритиковали законопроект. В частности, они не поняли, каким образом и кто будет определять уровень зловония одежды пассажира, в чем состоит общественный вред от босого пассажира, как часто в метро разводят костры или запускают беспилотники, каким образом штраф за невыполнение требования сотрудника метро будет коррелировать со штрафом за само правонарушение, если сотрудник требует его прекратить, например, надеть маску.

Ответы представителя губернатора Константина Сухенко депутатов не удовлетворили. Он также не смог пояснить, какое именно должностное лицо будет возбуждать дела об административном производстве, и в каком статусе будут находиться сотрудники метро, которые призывают граждан прекратить нарушение.

В результате, несмотря на протесты парламентариев, за законопроект в первом чтении проголосовали 33 депутата, 16 выступили против. На поправки отведен месяц.

Ранее в Петербурге собрались запретить бросать самокаты у метро и остановок.