Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?3 комментария
Россия и Иран договорились укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и его иранский коллега Мехди Собхани провели переговоры о расширении всеобъемлющего сотрудничества двух государств.
Встреча дипломатов прошла в Москве в рамках рабочего визита представителя Ирана, передает ТАСС. Стороны подробно рассмотрели условия работы посольств и консульств двух государств.
«В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений и внешнеполитического взаимодействия. Стороны подтвердили приверженность последовательному укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве добавили, что особое внимание уделялось дипломатическим представительствам. Москва и Тегеран договорились создавать для них максимально благоприятные условия на взаимной основе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Позже заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко исключил создание военного союза по этому соглашению.
В августе того же года главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили реализацию данного документа.