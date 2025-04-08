Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
МИД: Договор России с Ираном не подразумевает военный союз
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил в Госдуме, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.
По его словам, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза между двумя странами, передает ТАСС.
Руденко отметил, что договор не предусматривает оказание взаимной военной помощи, подчеркнув исключительно мирный характер этого соглашения.
В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о сохранении текущего формата переговоров с США через посредников после состоявшейся встречи в Омане.
По его словам, Иран выбрал данную форму переговоров, чтобы избежать давления с американской стороны.
Арагчи заявил, что посредничество гарантирует более честный и полезный диалог, и подчеркнул отсутствие планов перехода к прямым переговорам.
Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.