МИД: Договор России с Ираном не подразумевает военный союз

Tекст: Александра Юдина

По его словам, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза между двумя странами, передает ТАСС.

Руденко отметил, что договор не предусматривает оказание взаимной военной помощи, подчеркнув исключительно мирный характер этого соглашения.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о сохранении текущего формата переговоров с США через посредников после состоявшейся встречи в Омане.

По его словам, Иран выбрал данную форму переговоров, чтобы избежать давления с американской стороны.

Арагчи заявил, что посредничество гарантирует более честный и полезный диалог, и подчеркнул отсутствие планов перехода к прямым переговорам.

Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.