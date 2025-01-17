Путин назвал договор с Ираном прорывным

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

«Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.