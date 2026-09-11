Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?3 комментария
Генпрокуратура подала иск к ижевской группе «Уральские заводы»
Генпрокуратура подала иск к совладельцам и руководству фпг «Уральские заводы»
Генеральная прокуратура направила в столичный арбитражный суд исковое заявление против финансово-промышленной группы «Уральские заводы» и 12 физических лиц, включая совладельцев предприятия.
Генеральная прокуратура России направила в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к финансово-промышленной группе «Уральские заводы». Заявление надзорного ведомства поступило в инстанцию 10 сентября. Документ пока не принят к производству, предмет и основания заявленных требований на данный момент остаются неизвестными, выяснило РИА «Новости».
В качестве ответчиков указаны бывший генеральный директор Виталий Шурыгин и еще 11 граждан, среди которых Ольга, Вероника и Нина Шурыгины. Третьими лицами в судебном разбирательстве выступают Федеральная антимонопольная служба, государственная корпорация «Ростех», Росимущество и предприятия группы.
Сейчас холдинг находится под контролем профильной управляющей компании, где 40% принадлежит тому же Виталию Шурыгину. Ижевская группа специализируется на производстве радио- и телевизионной передающей аппаратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года суд в Москве отправил под арест гендиректора АО «Уральские заводы» Василия Мусина.
Следствие заподозрило руководителя предприятия в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД.
А в январе 2026 года Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Москвы иск к группе мурманских рыбодобывающих компаний.