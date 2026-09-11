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Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
Американист Дудаков: Столетнее партнерство Украины и Канады останется на бумаге
Премьер Канады Марк Карни расширяет инициативы поддержки Украины для повышения своего политического рейтинга. Кроме того, канадская сторона идет по пути европейских партнеров, пытаясь развить свою беспилотную индустрию за счет производства БПЛА для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Оттава и Киев подписали декларацию об установлении столетнего партнерства.
«Оттава традиционно является одним из ключевых союзников Киева. Так было еще до обретения Украиной независимости в 1991 году», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Канаде проживает немало потомков бандеровцев, воевавших против Красной Армии и эвакуированных в Новый Свет. Поэтому украинская диаспора в стране довольно значительная.
«В связи с этим любому политику приходится использовать «украинскую карту» для усиления своих электоральных позиций и повышения рейтинга. Это актуально и для премьера Канады Марка Карни, который сейчас испытывает внутриполитические проблемы на фоне противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом и торговой войны с США», – подчеркнул спикер.
Что касается декларации о 100-летнем партнерстве Оттавы и Киева, документ будто бы сделан под копирку с украинского соглашения с Лондоном от 2025 года. «После Британии ее бывшие доминионы подписывают аналогичные документы. Они содержат по большей части общие фразы и формулировки», – заметил Дудаков.
Говоря о военно-экономической помощи в несколько сотен миллионов долларов, собеседник назвал эту сумму незначительной на фоне дефицита украинского бюджета, который оценивается примерно в 60 млрд долларов. Спикер объяснил также планы производства Канадой БПЛА для Украины. «Оттава идет по пути Берлина, Копенгагена, Лондона, стараясь одновременно заработать и создать у себя беспилотную индустрию», – уточнил американист.
По его мнению, у канадской стороны есть перспективы в этой сфере ввиду рабочих отношений с Китаем, откуда поставляется основная часть компонентов. Впрочем, оговорился аналитик, вопрос о возможности достижения миллионного производства дронов остается открытым.
«В целом, чаще всего подобные инициативы не выходят за рамки бумажных планов. Сближаясь с Киевом, Оттава ведет свою политическую игру, находясь при этом в русле британской повестки. К тому же обещания о поддержке рассчитаны на длительное время. В ближайшем будущем вряд ли они существенным образом помогут Украине», – резюмировал Дудаков.
Ранее Карни и Владимир Зеленский подписали декларацию об установлении столетнего партнерства. По словам украинской стороны, инициатива нацелена на углубление экономического и политического сотрудничества Оттавы с Киевом, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.
Кроме того, стороны завизировали договор о взаимодействии в оборонной сфере. Как сообщается на сайте канадского премьера, Оттава обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».
Также страны заключили соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.
Помимо этого, Оттава предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на 435 млн для поддержки энергетической безопасности Украины, в том числе на закупку газа и генераторов. Еще 200 млн в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на «поддержку восстановления» республики с участием канадских компаний.