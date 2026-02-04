Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Никто из руководства курской корпорации не признал вину в хищениях на фортификациях
Заместитель бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской» области Игорь Грабин заявил в суде о своей невиновности по делу о крупных финансовых махинациях.
Во время заседания в Ленинском райсуде Курска обвиняемый ответил отрицательно на вопрос о причастности к преступлению, передает РИА «Новости».
Судебный процесс касается исчезновения 152 млн рублей, выделенных на возведение оборонительных сооружений в регионе.
Помимо Грабина, на скамье подсудимых находятся экс-руководитель «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и директора подрядных организаций Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков.
Также отвергли обвинения Лукин и Спиридонов, сообщает ТАСС.
Ранее источник сообщал, что Грабин был готов на досудебное соглашение, но позднее отказался от этого решения. Он также указал, что по показаниям Грабина был задержан экс-глава корпорации Владимир Лукин.
Руководителей «Корпорация развития Курской области» отдали под суд по делу о хищении 152 млн рублей в сентябре.