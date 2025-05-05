Tекст: Антон Антонов

Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные. По его словам, запрет является «неприемлемым», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Он добавил, что поддерживает дальнейшее размещение украинских флагов на государственных зданиях, считая это проявлением солидарности не только с украинцами, но и с европейскими и всеми западными союзниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. По итогам региональных выборов 1 мая партия Reform UK получила лучший результат среди всех партий, завоевав контроль над десятью советами из 23 и проведя в органы местного самоуправления 677 депутатов. До этих выборов у партии не было депутатов в соответствующих муниципалитетах.

Как считают британские СМИ, партия Reform UK впервые в истории может опередить Лейбористскую и Консервативную партии и на парламентских выборах в Британии.