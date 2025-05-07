Reform UK по поддержке обошла лейбористов в Британии

Tекст: Евгения Караваева

Поддержка британской правопопулистской партии Reform UK достигла рекордного уровня в 29%, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov для телеканала Sky News и газеты The Times, передает РИА Новости.

За неделю партия увеличила свой рейтинг на три процентных пункта и впервые обогнала традиционные парламентские партии. Согласно исследованию, за Лейбористскую партию готовы проголосовать 22% избирателей, что на один пункт ниже прошлой недели. Консерваторы потеряли три пункта и опустились до 17%, либерал-демократов поддерживает 16% респондентов, а за «зеленых» готовы проголосовать 10%. Опрос не содержит данных о количестве участников и статистической погрешности.

Аналитический портал Election Maps UK оценил, что при текущей поддержке Reform UK могла бы получить 309 мест в парламенте, не дотянув 16 мест до абсолютного большинства. Сейчас у партии лишь пять мест. Лейбористы по этим же расчетам получили бы 137 мандатов, либеральные демократы – 89, а консерваторы – только 27.

На прошедших недавно местных выборах Reform UK получила контроль над 10 советами и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов, хотя ранее не имела ни одного мандата на местном уровне. В феврале опрос YouGov впервые зафиксировал опережение Reform UK над Лейбористской партией в рейтинге одобрения.

Также февральское исследование показало, что лидер Reform UK Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей, даже с учетом статистической погрешности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reform UK предсказали победу на парламентских выборах в Британии. После успеха партия запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике эту инициативу.