Региональную площадку Медиацентра Росмолодежи открыли в Калининградской области

Tекст: Дарья Григоренко

На Всероссийском образовательном форуме «ШУМ» 11 июля состоялось открытие новой региональной площадки Медиацентра Росмолодежи, сообщает пресс-служба организации. Проект ориентирован на молодых специалистов медиасферы до 35 лет, которые смогут прокачать навыки в создании мультимедийного контента и совместных медиапроектов.

Событие прошло в рамках тематической программы «Твой ШУМ» для жителей и гостей Калининградской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Калининградскую область по праву можно назвать молодежной медиастолицей России. Центром развития молодежных медиа «ШУМ» в 2025 году было организовано не только в Калининградской области, а также в регионах России более 52 образовательных программ для 12 тыс. молодых медиаспециалистов», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

«В программах центра участвуют как россияне, так и молодые люди из-за рубежа, – более 50 иностранцев из 16 стран уже прошли обучение у российских специалистов из медиасферы. Региональная площадка Медиацентра Росмолодёжи позволит ребятам в приоритетном порядке получать доступ к образовательным программам Центра «ШУМ», работать в командах и создавать ценностно-ориентированный контент под наставничеством профильных экспертов, получать практический опыт в освещении масштабных всероссийских и международных событий, и возможность войти в кадровый резерв Росмолодёжи с дальнейшим трудоустройством в системе молодёжной политики или организаций-партнёров», – добавил Гуров.

В рамках открытия состоялся круглый стол. На нем руководители молодежных объединений поделились опытом и обсудили развитие единой информационной системы для молодежи области. В дискуссии приняли участие представители ведущих вузов и общественных организаций.

«Калининградская область уже несколько лет является одним из центров развития молодёжных медиа, и открытие региональной площадки Медиацентра Росмолодёжи стало логичным продолжением этой работы. Мы создаём условия, в которых молодые люди могут раскрыть свой потенциал, получить практический опыт и стать частью большого профессионального сообщества. Уверена, что для многих участников именно здесь начнётся путь к собственным успешным медиапроектам и новым возможностям», – поделилась и.о. министра молодёжной политики Калининградской области Анна Высоцкая.

Калининградская область стала пятым регионом, где заработал Всероссийский молодежный медиацентр. Подобные площадки уже функционируют в Ростовской, Вологодской, Псковской областях и ДНР. Участники проекта получают возможности для стажировок, путешествий по стране и реализации собственных инициатив при поддержке Росмолодежи.