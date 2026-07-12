Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?2 комментария
Региональную площадку Медиацентра Росмолодежи открыли в Калининградской области
В Калининградской области открылась новая региональная площадка Медиацентра Росмолодежи для молодых специалистов по созданию мультимедийного контента.
На Всероссийском образовательном форуме «ШУМ» 11 июля состоялось открытие новой региональной площадки Медиацентра Росмолодежи, сообщает пресс-служба организации. Проект ориентирован на молодых специалистов медиасферы до 35 лет, которые смогут прокачать навыки в создании мультимедийного контента и совместных медиапроектов.
Событие прошло в рамках тематической программы «Твой ШУМ» для жителей и гостей Калининградской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Калининградскую область по праву можно назвать молодежной медиастолицей России. Центром развития молодежных медиа «ШУМ» в 2025 году было организовано не только в Калининградской области, а также в регионах России более 52 образовательных программ для 12 тыс. молодых медиаспециалистов», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
«В программах центра участвуют как россияне, так и молодые люди из-за рубежа, – более 50 иностранцев из 16 стран уже прошли обучение у российских специалистов из медиасферы. Региональная площадка Медиацентра Росмолодёжи позволит ребятам в приоритетном порядке получать доступ к образовательным программам Центра «ШУМ», работать в командах и создавать ценностно-ориентированный контент под наставничеством профильных экспертов, получать практический опыт в освещении масштабных всероссийских и международных событий, и возможность войти в кадровый резерв Росмолодёжи с дальнейшим трудоустройством в системе молодёжной политики или организаций-партнёров», – добавил Гуров.
В рамках открытия состоялся круглый стол. На нем руководители молодежных объединений поделились опытом и обсудили развитие единой информационной системы для молодежи области. В дискуссии приняли участие представители ведущих вузов и общественных организаций.
«Калининградская область уже несколько лет является одним из центров развития молодёжных медиа, и открытие региональной площадки Медиацентра Росмолодёжи стало логичным продолжением этой работы. Мы создаём условия, в которых молодые люди могут раскрыть свой потенциал, получить практический опыт и стать частью большого профессионального сообщества. Уверена, что для многих участников именно здесь начнётся путь к собственным успешным медиапроектам и новым возможностям», – поделилась и.о. министра молодёжной политики Калининградской области Анна Высоцкая.
Калининградская область стала пятым регионом, где заработал Всероссийский молодежный медиацентр. Подобные площадки уже функционируют в Ростовской, Вологодской, Псковской областях и ДНР. Участники проекта получают возможности для стажировок, путешествий по стране и реализации собственных инициатив при поддержке Росмолодежи.