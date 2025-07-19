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Большинство немцев высказалось против запрета партии АдГ
Почти две трети жителей восточных регионов Германии высказались против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии», при этом по стране таких – 52%.
Большинство граждан Германии высказались против запрета партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС, ссылаясь на данные опроса Института демоскопии в Алленсбахе, опубликованного газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Против запрета выступили 52% респондентов, поддержали его 27%, еще 21% затруднились с ответом. На востоке страны против запрета партии высказались 65% опрошенных, на западе – 49%.
Газета отмечает, что большинство опрошенных не верят в эффективность запрета – 54% уверены, что на смену АдГ быстро появится новая партия с аналогичными взглядами. Многие участники опроса считают, что инициаторы запрета АдГ хотят устранить усиливающегося политического соперника.
Исследование также показало заметные различия в отношении к АдГ между жителями восточных и западных земель Германии. На западе 30% респондентов не исключают возможности голосовать за АдГ, на востоке – 47%. В западных регионах 61% обеспокоены ростом популярности АдГ, а 58% считают ее правоэкстремистской. Во восточных землях аналогичные опасения выразили лишь 37% и 35% соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер. После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» вызовут рост недовольства внутри Германии.