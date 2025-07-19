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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Российские пловцы пожаловались на еду на чемпионате мира
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 13:01 • Новости дня

    Большинство немцев высказалось против запрета партии АдГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти две трети жителей восточных регионов Германии высказались против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии», при этом по стране таких – 52%.

    Большинство граждан Германии высказались против запрета партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС, ссылаясь на данные опроса Института демоскопии в Алленсбахе, опубликованного газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Против запрета выступили 52% респондентов, поддержали его 27%, еще 21% затруднились с ответом. На востоке страны против запрета партии высказались 65% опрошенных, на западе – 49%.

    Газета отмечает, что большинство опрошенных не верят в эффективность запрета – 54% уверены, что на смену АдГ быстро появится новая партия с аналогичными взглядами. Многие участники опроса считают, что инициаторы запрета АдГ хотят устранить усиливающегося политического соперника.

    Исследование также показало заметные различия в отношении к АдГ между жителями восточных и западных земель Германии. На западе 30% респондентов не исключают возможности голосовать за АдГ, на востоке – 47%. В западных регионах 61% обеспокоены ростом популярности АдГ, а 58% считают ее правоэкстремистской. Во восточных землях аналогичные опасения выразили лишь 37% и 35% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер. После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» вызовут рост недовольства внутри Германии.

    17 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала слова министра обороны Германии о готовности немецких военных убивать российских солдат в случае конфликта с НАТО.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС. Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что вооруженные силы ФРГ будут готовы убивать российских военных, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что подобная риторика свидетельствует об агрессивном настрое руководства Германии по отношению к России. В ответ на слова Писториуса она заявила: «Просто озверели», выразив возмущение открытыми угрозами в адрес российских солдат.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    18 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии

    Политолог Рар: Лондон и Берлин создали оборонный союз на замену НАТО

    Рар назвал цели исторического договора Британии и Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондон и Берлин создали оборонный союз, который со временем может заменить блок НАТО. При этом станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин и Лондон подписали договор о дружбе и сотрудничестве в обороне.

    «Новый договор о дружбе между Британией и Германией преследует сразу несколько целей. Однако наиболее важная причина его возникновения: присутствие понимания у европейцев того, что НАТО слабеет из-за дистанцирования США от Европы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Вашингтон берет изоляционистский курс, и политики Старого света боятся, что американцы откажутся их защищать. Поэтому Лондон и Берлин создали свой оборонный союз, который со временем, по их задумке, заменит старый блок НАТО. Предполагается, что к новому объединению постепенно будут присоединяться другие страны континента», – добавил собеседник.

    При этом станет ли союз Лондона и Берлина фундаментом новой системы европейской безопасности зависит от того, какие государства к нему примкнут, уточнил эксперт. «Отнюдь не все собираются это делать. Если страны Северной Европы могут изъявить подобное желание, то Южной Европы – вряд ли», – рассуждает Рар.

    «Кроме того, важным моментом станет позиция Штатов относительно происходящего. Сомневаюсь, что американцы будут поощрять создание параллельных Североатлантическому альянсу структур», – уточнил аналитик.

    «Как бы то ни было, врагом европейцев обозначена Москва. Оборонный союз Германии и Британии направлен сегодня в первую очередь против России», – указал политолог. Он добавил, что Фридрих Мерц и Кир Стармер в соглашении также выступили против массовой миграции из стран Глобального Юга.

    «Двухсторонний договор Германии и Британии обозначает стремление Лондона, несмотря на Brexit, объединиться с ЕС. Лондон будет участвовать в вопросах милитаризации Европы, а также в случае ухода США вместе с Францией раскроет «ядерный зонтик» над западной и восточноевропейской частью континента. Разговоры об этом уже ведутся», – заключил Рар.

    В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Британией. «Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», – сказал лидер ФРГ на церемонии подписания.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство Лондона и Берлина на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России. В канцелярии британского премьера сообщили, что страны в рамках договора намерены совместно разработать ракетную систему Deep Precision Strike дальностью действия свыше двух тыс. км.

    Соглашение также предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Напомним, неделей ранее Стармер принимал в Лондоне президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда политики подписали декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания. Елисейский дворец сообщал, что соглашение нацелено на совместную работу по защите европейских стран в случае «экстремальных угроз».

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    18 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала 2022 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца выделило почти 590 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов для членов кабинета, причем министр иностранных дел Анналена Бербок стала рекордсменом по этим расходам.

    Правительство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем потратило не менее 588 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов, передает ТАСС. Основная часть средств была направлена на поддержание публичного образа главы МИД Германии Анналены Бербок – только за первый квартал 2025 года она потратила около 21 тыс. евро, что составляет примерно 250 евро в день.

    В целом с 2022-го по конец 2024 года расходы на макияж и услуги стилистов составили почти 540 тыс. евро. За январь-март 2025 года дополнительные траты достигли почти 50 тыс. евро, при этом эти данные не включают затраты на одежду, прически и услуги фотографов, так что итоговая сумма может быть выше.

    На втором месте по расходам оказался бывший канцлер Шольц, на макияж и стилистов для него было потрачено 13 тыс. евро за первые три месяца 2025 года. Меньше всего бюджетных средств на эти цели потратил экс-вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек – всего 598 евро за этот же период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Словакия заявила, что не будет блокировать этот пакет ограничительных мер. Евросоюз также включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    16 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    В Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    В Минобороны Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласование условий передачи систем Patriot на Украину продолжается, и, по словам немецкой стороны, сама отправка этих комплексов может растянуться на несколько месяцев.

    Согласование условий поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине пока продолжается, передает ТАСС. Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил на брифинге, что ведомству неизвестно о начале передачи этих систем Киеву.

    По словам Мюллера, «конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются». Он подчеркнул: «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно».

    Также представитель министерства отметил, что процесс передачи Patriot Киеву может занять месяцы, поскольку речь идет о сложной системе, которую нельзя просто взять с полки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    17 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Медведев припомнил Мерцу и Писториусу фашистские корни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министра обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    «Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы», – сказал Медведев ТАСС.

    Медведев также обвинил западные страны в сохранении нацистской идеологии после Второй мировой войны, отметив, что последствия этого до сих пор ощутимы, особенно в Прибалтике, Польше и на Украине. По его словам, большинство нацистских преступников, осужденных западным правосудием, понесли мягкие наказания и не были отстранены от власти.

    Политик добавил, что Потсдамская конференция 1945 года, вопреки целям, стала не началом стабильного мира, а прологом к холодной войне. Он отметил, что западные элиты продолжают стремиться реваншировать свои неудачи, проявляя агрессию и нежелание к равному диалогу с Россией.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    17 июля 2025, 10:21 • Новости дня
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за много лет Испания вышла на первое место в Евросоюзе по числу заявок на убежище, приняв 76020 обращений за полгода.

    Впервые за несколько лет Германия уступила лидерство по числу заявлений на убежище в Европе, сообщают различные СМИ со ссылкой на еще не опубликованный отчет Агентства ЕС по вопросам убежища, передает портал Migrando.de. За первые шесть месяцев 2025 года Германия заняла лишь третье место с 61 336 первичными обращениями – меньше, чем в Испании (76 020) и Франции (75 428).

    Общее количество заявлений на убежище в Евросоюзе (включая Норвегию и Швейцарию) также снижается: за полгода подано около 388 299 обращений, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым заметным стало изменение стран происхождения: большинство просителей прибыли из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

    В Испании преобладают заявки от граждан Венесуэлы, а Германия, несмотря на спад, остается основным направлением для выходцев из Афганистана и Сирии. Немецкое правительство сочло новые данные подтверждением эффективности своей политики. Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил: «Цифры доказывают успех».

    После смены власти Германия ужесточила политику в отношении мигрантов: введены строгие пограничные проверки, приостановлено воссоединение семей для некоторых категорий, ограничены права на натурализацию, а также подготовлен законопроект о признании стран происхождения безопасными без одобрения парламента. Кроме того, планируется ограничить юридическую помощь депортируемым и расширить практику депортаций в третьи страны на уровне ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Афганистан ведут через посредников переговоры о секретной сделке по возвращению афганских граждан на родину. Польские власти объявили о временном ужесточении контроля на границе с Германией и Литвой на фоне роста числа нелегальных мигрантов.

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    17 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности

    Британия и Германия договорились разработать ракеты дальностью 2 тыс. км

    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее десятилетие Британия и Германия намерены создать новую высокоточную систему высокоточного удара Deep Precision Strike с радиусом свыше 2 тыс. км, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Офис премьер-министра Британии Кира Стармера уточнил, что дальность действия новых ракет превысит 2 тыс. км, а система Deep Precision Strike станет одной из самых передовых в истории страны, передает РИА «Новости».

    Проект будет частью обширного двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве, в котором также затронуты вопросы незаконной миграции, развития инфраструктуры и торговли.

    Лидеры государств намерены подписать новое оборонное соглашение, предполагающее стимулирование экспорта британской оборонной продукции, включая бронемашины Boxer и истребители Typhoon.

    Согласно заявлению, Британия и Германия планируют совместные экспортные кампании для новой техники. Кроме того, в рамках экономического партнерства, немецкая компания Stark построит первый за пределами Германии завод по производству БПЛА в городе Суиндон на юго-западе Англии.

    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне.

    Британия и Германия ранее согласовали договор о взаимной обороне.

    В прошлом году Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км.

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    17 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Германия и Британия подписали договор о дружбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Британией был подписан канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Киром Стармером в Лондоне.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство двух стран на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России, как указано в первых абзацах соглашения, передает РИА «Новости».

    Мерц назвал церемонию подписания в Музее Виктории и Альберта «историческим днем для германо-британских отношений». Стармер заявил, что этот договор – первый в своем роде и символизирует особую важность союзников в сферах обороны, экономики, энергетики и торговли.

    Документ из 27 страниц предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Особое внимание уделено противодействию гибридным угрозам, кибератакам и манипуляциям информацией. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Ранее Польша и Франция заключили новый договор о дружбе.

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    16 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания по работе экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

    Как сообщил Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера, фонд был создан при участии компании-оператора газопровода «Северный поток – 2». Решение Шредера дать показания подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер, передает ТАСС.

    По словам адвоката, Шредер не сможет лично присутствовать на заседании комиссии 17 октября по состоянию здоровья, но согласен участвовать в опросе по видеосвязи. В письме на имя главы комиссии Себастьяна Элерса адвокат указал, что видеосвязь не должна транслироваться публично, а заседание можно будет прерывать при необходимости. Эти условия связаны с тем, что экс-канцлер до сих пор не полностью оправился от болезни, перенесенной зимой.

    Адвокат назвал дистанционный формат «компромиссом между личной дачей показаний и состоянием здоровья свидетеля». Шредер уже делился с комиссией своими показаниями письменно. В мае немецкие СМИ публиковали отрывки из его письма, где экс-канцлер отмечал: он по-прежнему считает правильным решение прежних властей сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект «Северный поток – 2».

    В мае власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии.

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