Россиянина задержали в Литве по обвинению в контрабанде бивня мамонта
Гражданин России предстанет перед литовским судом за якобы попытку отправить в Швейцарию ценный бивень под видом окаменелой древесины, сообщил Каунасский участковый суд.
Каунасский участковый суд сообщил, что слушания по делу о незаконной пересылке культурной ценности начнутся весной. «Первое заседание по обвинению гражданина России в контрабанде с использованием фальшивых документов назначено на 23 апреля», – передает ТАСС.
По версии следствия, обвиняемый якобы планировал воспользоваться международной почтой для доставки груза в Швейцарию. Он задекларировал посылку как фрагмент окаменелого дерева стоимостью 3250 евро, предоставив соответствующие бумаги.
Однако контрольные службы усомнились в подлинности декларации и инициировали дополнительную проверку. Экспертиза установила, что предмет является бивнем мамонта, а его реальная рыночная цена составляет около 17 тыс. евро.
