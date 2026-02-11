Определены сроки проведения тренировки работы системы ГАС «Выборы» 2.0

Tекст: Валерия Городецкая

К участию будут привлечены 100% избирательных комиссий всех уровней, кроме участковых, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

С 16 февраля по 10 марта пройдет подготовительный этап, с 11 марта по 30 апреля – основной, а с 4 по 15 мая – заключительный этап тренировки. Ключевые дни тренировочного голосования назначены на 21-23 апреля, после завершения испытаний будет подготовлен доклад о готовности системы.

В ходе тренировки будут смоделированы все избирательные кампании, запланированные на единый день голосования, включая имитацию дистанционного электронного голосования и обработку 300 тыс. протоколов. В процессе будут проверены функции ввода и обработки сведений обо всех аспектах избирательной кампании, достоверности подписных листов и состава комиссий.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев подчеркнул, что тренировка пройдет на системе нового поколения, и призвал председателей комиссий считать это «боевым крещением». «Одно неосторожное появление одной некорректной цифры дискредитирует всю систему», – подчеркнул он.

Председатель Общественной палаты ХМАО-Югры Алсу Маганова отметила, что тренировка позволит проверить устойчивость системы к высокой нагрузке и станет важным этапом подготовки цифровой инфраструктуры избирательной системы. Она подчеркнула необходимость прозрачности процедур, открытости к экспертной оценке и публичного подтверждения готовности системы.

Как сообщил конструктор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов, привычный модуль дистанционного электронного голосования не будет задействован в тренировке, однако будут проверены его стыки с ГАС «Выборы». Финальная проверка ПТК ДЭГ состоится перед днем голосования, когда избиратели смогут тестировать свои устройства, а организаторы – систему в целом.