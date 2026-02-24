В Киев вслед за Коштой и фон дер Ляйен прибыли лидеры ряда европейских стран

В Киев вслед за Коштой и фон дер Ляйен приехали лидеры ряда европейских стран

Tекст: Вера Басилая

В Киев прибыли лидеры и представители ряда европейских стран, передает RT.

Ожидается, что в Киеве сегодня пройдут заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина – страны Северной Европы и Прибалтики». На эти мероприятия прибыли руководители и официальные лица Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев на поезде и присоединился к Урсуле фон дер Ляйен.

Представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

Между тем, во вторник Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».