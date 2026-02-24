Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.5 комментариев
В Киев вслед за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прибыли делегации и лидеры стран Северной Европы и Прибалтики.
В Киев прибыли лидеры и представители ряда европейских стран, передает RT.
Ожидается, что в Киеве сегодня пройдут заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина – страны Северной Европы и Прибалтики». На эти мероприятия прибыли руководители и официальные лица Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.
Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев на поезде и присоединился к Урсуле фон дер Ляйен.
Представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.
Между тем, во вторник Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».