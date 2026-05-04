Маск обжаловал многомиллионный штраф Еврокомиссии против соцсети X
Владелец социальной сети X Илон Маск подал иск в Европейский суд юстиции, требуя отменить финансовые санкции, наложенные на платформу по Акту цифровых услуг.
Предприниматель Илон Маск официально оспорил решение Еврокомиссии о взыскании с социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) штрафа в размере 120 млн евро, передает ТАСС. Соответствующая информация была опубликована в официальном сообщении Европейского суда юстиции.
«Исковое заявление господина Маска против Еврокомиссии подано 16 февраля 2026 года. Истец требует аннулирования решения Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года, принятого против X на основании Акта цифровых услуг ЕС», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах ЕС. После этого Илон Маск предложил ликвидировать Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии в ответ на решение Брюсселя.