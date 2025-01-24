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    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    10 комментариев
    24 января 2025, 22:03 • Новости дня

    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров

    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Коментарии (31)
    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Дерипаска оценил обращение Трампа к ОПЕК по ценам на нефть

    Дерипаска назвал обращение Трампа к ОПЕК за снижением цен предсказуемым

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения президента США Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, назвав его предсказуемым событием.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа, который призвал ОПЕК снизить цены на нефть.

    Дерипаска отметил, что данное обращение было ожидаемым, и выразил скептицизм в отношении его эффективности.

    «Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии», – заявил Дерипаска, подчеркнув, что недоверие к словам Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

    Предприниматель также указал на сомнения в том, что санкции могут повлиять на политику ОПЕК в отношении цен на нефть, добавив, что вряд ли такие меры окажут существенное давление на организацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

    Песков сообщил о готовности Путина к переговорам с Трампом при получении сигналов

    Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Кремль ожидает соответствующих сигналов от американской стороны, чтобы начать диалог, передает ТАСС.

    Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что российская сторона готова к разговору, но призвал не заниматься спекуляциями.

    «Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», – сказал он, подчеркнув, что на данный момент необходимо ждать конкретных шагов от американских партнеров.

    При этом Песков отказался комментировать заявление президента США о его желании немедленной встречи с Путиным, подчеркнув, что Кремль не имеет ничего добавить к уже сделанным заявлениям на эту тему.

    Напомним, президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время. Также Трамп заявил, что был близок к заключению сделки с Путиным по денуклеаризации России и США. Президент России в свою очередь выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления президента США Дональда Трампа по Украине и отношениям с Россией фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования.

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    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    24 января 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

    Трамп: Снижение цен на нефть ОПЕК автоматически завершит украинский конфликт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Снижение цен на нефть ОПЕК сможет завершить конфликт на Украине, заявил 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он заявил, что ОПЕК должна перестать зарабатывать такие большие деньги и снизить цены на нефть, это сможет быстро положить конец конфликту. «Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто», – сказал политик.

    Ранее Трамп заявил о планах добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. В Кремле отметили, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 06:27 • Новости дня
    Трамп упрекнул Байдена в начале конфликта на Украине

    Трамп заявил, что ошибки Байдена привели к конфликту на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в допущении роста цен на энергоресурсы, что, по его мнению, способствовало началу конфликта на Украине, хотя это и не была основной причиной.

    Новый президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что его предшественник Джо Байден «проделал ужасную работу», что привело к началу конфликта на Украине, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что война не должна была начаться, если бы Байден действовал иначе.

    По мнению Трампа, одной из главных ошибок Байдена стало разрешение на значительное повышение цен на энергоресурсы. «Если бы он снизил их, то война не началась бы, потому что у [президента России Владимира] Путина не было бы средств», – указал Трамп. Однако он отметил, что это «не было основной причиной» начала конфликта.

    Напомним, накануне, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он отметил, что это стратегический шаг, необходимый для давления на Россию.

    В этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия. До этого он анонсировал начало мирного урегулирования украинского кризиса.

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    24 января 2025, 09:15 • Новости дня
    Цены на нефть стабилизировались

    Мировые цены на нефть показали слабую понижательную динамику

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу показывают слабую понижательную динамику.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 опускалась на 0,05% – до 78,25 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 74,6 доллара, передает РИА «Новости».

    На снижение котировок, вероятно, оказывают влияние вышедшие накануне данные управления энергетической информации Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Так, коммерческие запасы нефти (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 17 января, сократились на 1 млн баррелей (0,2%) – до 411,7 млн баррелей, при этом аналитики ждали снижения показателя на 2,1 млн баррелей.

    Также в пятницу президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что страна способна поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.

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    24 января 2025, 03:14 • Новости дня
    Кандидат в шефы Пентагона выплатил 50 тыс. долларов женщине за молчание в суде

    Хегсет выплатил 50 тыс. долларов женщине за досудебное урегулирование иска о сексуальных домогательствах

    Tекст: Максим Попов

    Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, выплатил 50 тыс. долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать судебного разбирательства, сообщил CNN.

    По данным телеканала, Пит Хегсет, кандидат в министры обороны США, выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Эта выплата стала результатом досудебного соглашения, которое Хегсет заключил, чтобы избежать судебного разбирательства и потенциального ущерба своей карьере, передает ТАСС.

    Столкнувшись с обвинениями, Хегсет назвал ситуацию «досадной» и категорически отрицал все выдвинутые против него претензии. По его словам, инцидент, произошедший в 2017 году, мог негативно сказаться на его репутации и работе на телеканале Fox News.

    Адвокат ответчика Тимоти Парлаторе отметил, что, хотя обвинения были ложными, судебные издержки по этому делу могли бы значительно превысить сумму в 50 тысяч, если бы дело дошло до суда.

    Журналисты подчеркнули, что согласившись на выплату, Хегсет стремился минимизировать возможные финансовые и репутационные потери, связанные с публичным разбирательством.

    До этого сообщалось, что сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона. До этого Хегсет объяснил в Сенате позицию Трампа по Украине

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    24 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп заявил, что смог бы заключить сделку с Путиным по денуклеаризации

    Трамп заявил, что смог бы заключить сделку с Путиным по денуклеаризации США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что был близок к заключению сделки с российским лидером Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США

    Трамп в интервью заявил, что он работал над вопросом денуклеаризации России и США с Путиным, передает РИА «Новости».

    Более того, по словам Трампа, договоренность была бы достигнута, если бы к процессу присоединился Китай, у которого «гораздо меньший ядерный арсенал».

    Трамп не раскрыл подробностей о том, почему сделка не была заключена, но выразил уверенность в своей способности достичь такого соглашения, если бы у него была возможность продолжить переговоры.

    Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине. До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Коментарии (2)
    24 января 2025, 14:10 • Новости дня
    Рябков усомнился в возможности закончить конфликт на Украине за сто дней

    Рябков заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине за сто дней без реалистичного подхода США

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение конфликта на Украине за сто дней невозможно без реалистичного подхода США, а сигналы из Вашингтона пока не дают надежды на быстрое урегулирование, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По его словам, нынешние сигналы из Вашингтона не позволяют надеяться на быстрое урегулирование. Рябков также подчеркнул, что только с большей долей реализма со стороны США можно ожидать начала процесса урегулирования, однако его темпы предсказать пока сложно, передает ТАСС.

    «Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за сто дней, ни больше», – заявил Рябков.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение сто дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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