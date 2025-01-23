Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Bloomberg сообщил о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США
Bloomberg: НПЗ Китая начали уменьшать производство из-за санкций на нефть из России
Китайские небольшие нефтеперерабатывающие заводы, называемые «самоварами», начали сокращать объемы производства нефти из-за санкций США против России и готовятся к возможному закрытию, сообщает Bloomberg.
Эти меры США существенно ограничили поставки российской нефти на мировой рынок, что заставило китайские «самовары» искать альтернативные источники сырья, передает «Газета.ru».
Малые китайские НПЗ, зависимые от дешевых российских ресурсов, начали сокращать объемы производства, ссылаясь на резкое изменение ситуации на рынке. По словам неназванных участников рынка, с которыми беседовало агентство, некоторые из таких заводов уже сократили переработку на 20%. Ожидается, что в феврале ситуация еще более обострится.
Проблему усугубляет то, что замена российской нефти сырьем из ОАЭ и Омана обойдется дороже. Вдобавок к этому взлетевшие ставки фрахта на танкеры делают такие поставки еще более затратными.
Ранее сообщалось, что после введения санкций США против российского энергетического сектора 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, а Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов.