Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Трамп призвал Моди увеличить закупки американского оружия
Трамп предложил Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал индийского премьера увеличить закупки американского оборонного оборудования, сообщил Белый дом.
Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении Белого дома говорится, что Трамп подчеркнул важность продвижения «к справедливым торговым отношениям».
Кроме того, в ходе разговора Трамп и Моди обсудили планы будущего визита Моди в Белый дом.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отправил личное послание Дональду Трампу через министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на церемонии инаугурации нового президента США.
До этого Моди поздравил Трампа со вступлением в должность и выразил желание плотно работать с администрацией США во благо Индии, США и всего мира.
Между тем США разъяснили детали санкций против российских танкеров, установив крайний срок разгрузки нефти на 27 февраля и завершение финансовых операций на 12 марта.