Моди направил Трампу личное послание по случаю инаугурации

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил личное послание президенту США Дональду Трампу по случаю его инаугурации, передает ТАСС.

Письмо было передано главой министерства иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который представлял правительство Индии на церемонии инаугурации 47-го президента США. Хотя детали послания остаются неизвестными, этот жест символизирует стремление Индии к тесным отношениям с новой администрацией в Вашингтоне, пишет издание.

Субраманьям Джайшанкар находился в первом ряду на церемонии в здании Капитолия, что подчеркивает важность отношений между двумя странами. Это было воспринято как знак готовности Индии активно взаимодействовать с Соединенными Штатами при президенте Трампе.

До этого Моди поздравил Трампа с его вступлением в должность, называя его «дорогим другом». Премьер также выразил желание плотно работать с новой администрацией во благо Индии, США и всего мира.

Ранее во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

Напомним, в понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия.